Bostadsrätter har ökat med 0,3 procent i maj medan villapriserna steg 1,2 procent, det enligt Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis ligger bostadsrätterna nu på plus 4,4 procent och villorna på 2,2 procent.

– Under ytan är marknaden starkare än vad prisutvecklingen visar i maj. Budgivningstrycket växer och försäljningsvolymerna är höga. Samtidigt ökar distansen mellan storstädernas kärnor och resten av landet. Det är nu en skillnad som är svår att förklara enbart med konjunktur, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet.

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I Storstockholm och centrala staden var bostadsrättspriserna närapå oförändrade. Storgöteborg steg med 0,6 procent och de centrala delarna med 2 procent. I Stormalmö ökade priserna med 0,7 procent, men backade med nära 1 procent i de centrala delarna. Årstakterna sträcker sig från knappt 1 procent i Stormalmö till nästan 8 procent i centrala Stockholm.

– Att prisökningen på bostadsrätter mattas av i maj kan bero på den tillfälliga utbudsökning vi såg i samband med införandet av de nya bolånereglerna. Framåt bör den effekten avta. Det finns goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning när allt drar igång igen i augusti, om inte turbulensen i omvärlden ställer till det för mycket, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Även Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, menar att händelser i omvärlden kan påverkan priserna.

– Även om temperaturen på bostadsmarknaden successivt ökar kan en utdragen konflikt i Mellanöstern få hushållen att dra i handbromsen. Högre priser på energi och drivmedel påverkar direkt svenskarnas plånböcker och ökar risken för att inflationen tar ny fart, vilket kan pressa räntorna uppåt och få konsekvenser för flyttviljan längre fram, säger han.

Villapriserna steg med ungefär 1 procent i samtliga storstadsområden. På årsbasis varierar prisutvecklingen från cirka 1 procent i Storgöteborg till 3 procent i Stormalmö.

– Det var bostadsrätterna som drev återhämtningen under årets första månader. Nu ser vi början på en stafettväxling där villorna tar över rollen och ökar mer. Det är ett tecken på att återhämtningen breddas snarare än att den tappar fart, säger Daniel Lundberg, vd på SkandiaMäklarna.

De senaste tre månaderna såldes 49 100 bostäder, mot 45 000 samma period förra året, en ökning på 9 procent. Av dessa var 32 200 bostadsrätter och 16 900 villor.