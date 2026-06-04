Sedan den 1 december 2025 gäller skärpta krav i plan- och bygglagen, PBL. Kommunerna ska redovisa vilka byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i sin översiktsplan. En nationell uppföljning från Riksantikvarieämbetet visar att endast 23 procent av landets 290 kommuner lever upp till det kravet.

Det är mot den bakgrunden som Riksantikvarieämbetet nu lanserar ett metodstöd för inventering av bebyggelse med kulturvärden. Stödet riktar sig i första hand till kommuner utan egen antikvarisk kompetens och ska göra det lättare att planera, genomföra och redovisa inventeringar.

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Men variationen mellan kommunernas arbete är alltså stor, och det handlar inte enbart om kommunens storlek. Det menar Ebba Gillbrand, utredare på Riksantikvarieämbetet, som har lett arbetet med det nya metodstödet.

– Det beror också på hur man tidigare har arbetat med uppdraget att omhänderta kulturvärden i samhällsplaneringen, och vilka resurser man har, säger hon.

Även för privata fastighetsägare kan kommunens arbete få direkta konsekvenser. Det nya regelverket har totalt sett lättat upp bygglovsreglerna, men för byggnader och områden som bedöms som särskilt värdefulla gäller strängare krav. Det gäller oavsett om kommunen har gjort ett utpekande i översiktsplanen eller inte.

– Det är den enskilde fastighetsägaren som behöver känna till vad som faktiskt gäller. Det har samtidigt skett en ansvarsförskjutning mot den enskilde när det gäller det nya regelverket, säger Ebba Gillbrand. Samtidigt har kommunen ett ansvar att ta fram relevanta kunskapsunderlag och information.

Saknar kommunen en aktuell inventering kan en fastighetsägare vara ovetande om att byggnaden omfattas av skärpta krav, för att sedan möta det vid ett bygglovsärende. Det är då en fördel om det finns en inventering att ta stöd i. Finns det inte det, kan fastighetsägaren själv behöva bekosta den utredningen.

Ebba Gillbrand är medveten om att det nya regelverket upplevs som betungande av en del fastighetsägare. Hon menar ändå att tydligare krav på redovisning av kulturvärden förlängningen gynnar alla parter, och att ett utpekande inte behöver vara ett hinder mot åtgärder.

– Det är inte något förbud mot ändring, utan det beror på hur man gör åtgärder, säger hon.

En byggnad som ingår i en inventering ger fastighetsägaren bättre förutsättningar att förstå vad som är skyddsvärt och varför, vilket kan göra det enklare att planera åtgärder och söka bygglov. Ebba Gillbrand råder fastighetsägare att ta reda på om den egna kommunen har en aktuell inventering och om fastigheten berörs.

Riksantikvarieämbetet räknar med att fortsätta med fler stöd framåt, bland annat i samverkan med Boverket som har vägledningsansvaret för det nya regelverket.

– Förhoppningen är att det ska underlätta för både fastighetsägare och kommunerna framåt, säger Ebba Gillbrand.