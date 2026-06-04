Inför valet i höst har Hyresgästföreningen och även Vänsterpartiet lyft fram hotbilden av marknadshyror i kampanjen ”Stoppa hyreschocken”. Som underlag till kampanjen har Hyresgästföreningen låtit konsultbolaget Ramboll ta fram en undersökning som visar på hur höga hyrorna kan bli om de släpps helt fria.

Höjningarna är fiktiva uppskattningar där konsulten utgår från kostnader för en bostadsrätt och sedan ställt mot en helt fri hyresmarknad där lägenheter går till högstbjudande.

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Det är något som Tomas Ernhagen, chefsekonom, och Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, reagerat på och i en debattartikel i Svenska Dagbladet betonar man att det inte finns något politiskt parti som går till val på reformer av det slag som ”basuneras ut på affischer och i sociala medier.”

Debattörerna anser att hyresgästerna skräms med tal om chockhöjda hyror vilket i förlängningen även blockerar reformer som kan säkra hyresrättens framtid. Där är det främst förslagen om fri hyressättning i nyproduktion som Ernhagen och Holmestig pekar på.

” Att tillåta hyresvärdar och hyresgäster att själva komma överens om hyra och innehåll i en nybyggd lägenhet hotar inte tryggheten för någon hyresgäst. Hyrorna lär inte bli högre än hyrorna i dagens nyproduktion, snarare tvärtom. När risken för att framtida hyresförändringar inte kommer att vara tillräckliga för att täcka kostnadsökningarna minskar, behöver investeraren inte ta höjd för den risken när inflyttningshyran sätts”, skriver de.

De lyfter även den på senare tid hett omdebatterade frågan om skiljemannaförfarande. En effekt av att systemet för de kollektiva hyresförhandlingarna inte fungerar som det ska, menar debattörerna och efterlyser ändringar i lagen.

”Problemet kan avhjälpas med ganska enkla medel. Först det första behöver lagstiftningen förtydliga varför och på grundval av vilka ekonomiska faktorer hyran ska förändras. För det andra måste det tydliggöras att skiljemännen ska motivera sina beslut. I dag är det inte så, vilket innebär att parterna inte kan förutse vad som kan förväntas om ärendet lämnas över till en skiljeman.”, skriver Tomas Ernhagen och Anders Holmestig,