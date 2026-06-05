Hyresgästföreningen i Strängnäs drar tillbaka ett flygblad om marknadshyror efter att Sverigedemokraterna anklagat föreningen för desinformation. Det rapporterar Svenska Dagbladet. Det är inte första gången lokalföreningen tvingas backa efter att ha spridit felaktigt kampanjmaterial.

Flygbladet, som delats ut lokalt, påstod att Tidöpartierna skulle införa marknadshyror vid en valseger. SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson kallar det för en ”väldigt lögnaktig kampanj” och menar att föreningen känner till partiets hållning — SD har upprepade gånger sagt nej till marknadshyror.

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Regionordförande Helena Frisk på Hyresgästföreningen region Mitt medger till SvD att formuleringen var felaktig. Flygbladet var ett lokalt medlemsutskick som varken den regionala eller nationella organisationen hade godkänt, skriver hon — men tillägger att föreningen ändå måste ta ansvar för att det spridits i deras namn.

Det är inte första gången Hyresgästföreningen Strängnäs hamnar i blåsväder för sitt kampanjmaterial. I november 2024 rapporterade Fastighetstidningen om hur lokalföreningen skickat ut brev till hyresgäster inför hyresförhandlingarna med uppmaning att fotografera underhållsbrister mot chansen att vinna presentkort. I brevet användes bilder hämtade från Google som saknade koppling till de aktuella fastigheterna. En av bilderna visade sig föreställa skador orsakade av en hyresgäst själv.

Även då fick lokalföreningen kritik från sin egen regionorganisation. Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen Mitt, sade till Fastighetstidningen att trovärdigheten i förhandlingsunderlag kräver att hyresgäster agerar på eget initiativ, och att bildmaterialet inte följt de instruktioner som finns.