På onsdagen samlades Hyresgästföreningen tillsammans med representanter från flera av landets största bostadsbolag i Göteborg. Det var det andra mötet som går ut på att ta gemensamma kliv mot fler klimatsmarta lösningar och mer hållbara hyresförhandlingar, berättar Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Dels var det ett gäng större privata fastighetsägare. Det var också flera större allmännyttor och förhandlingsombud för fastighetsägare. Det fanns en väldigt stor samsyn kring att vi behöver förändra vad vi värderar när vi tittar på bruksvärdet. Underhåll till exempel har vi sagt att det ingår i hyran, och att det krävs standardhöjande åtgärder för att få en hyreshöjning. Vilket faktiskt har lett till att bland annat fullt fungerande saker kanske kastas ut.

[ Annons ]

Fokus har legat på att lyfta fram underhåll och långsiktigt fastighetsägande framför slit och släng, att se till att hållbara åtgärder lönar sig, samt hitta en bättre balans mellan hyresgästers trygghet och fastighetsägares avkastning.

– Vi hade ett bra samtal om att vi inte kan fortsätta på det sättet. Vi behöver se mer till kvalitet och funktion, och ge ett värde för både hyresgäster och fastighetsägare, säger Carl-Johan Bergström.

Än så länge har man dock inte kommit så långt i arbetet.

– Vi har aktivt pratat om det här i flera år, men den här typen av möten har vi bara haft sen ett års tid. Men det pågår parallellt förhandlingar hela tiden runt om i landet kring den här typen av frågor. På vissa håll har man kommit ganska långt och har faktiskt börjat göra en förflyttning och omvärdera de här parametrarna skarpt i förhandlingarna.

Vi tänker våga möta de fastighetsägare som faktiskt vill vara hållbara i sin fastighetsförvaltning.

Carl-Johan Bergström menar att de större samtalen handlar om att försöka få en bättre gemensam bild av vad man tycker är hållbart och vad som inte är det. Än så länge finns ingen överenskommelse, men man är åtminstone överens om att göra en omprövning av bruksvärdessystemet.

Han påpekar dock att det kommer ta tid.

– Bruksvärdessystemet har funnits jättelänge och vi har jobbat på samma sätt en lång tid. Från vår sida handlar det nu om att vi börjar omvärdera saker tillsammans med fastighetsägare som är långsiktiga och vill göra en positiv förändring.

Det innebär till exempel saker som värderades högt tidigare vill man inte längre värdera på samma sätt, medan det som tidigare inte hade ett värde måste få ett värde.

– Vi som hyresgästförening kommer att försöka gå in på samma sätt överallt runt om i landet när vi förhandlar, och säga ”Det här vill vi premiera, medan det här är något vi inte längre vill premiera”.

– Det vi försöker signalera ut mot branschen nu är att vi tänker våga möta de fastighetsägare som faktiskt vill vara hållbara i sin fastighetsförvaltning. Därför måste vi också vara lite modigare både från vår sida och fastighetsägarsidan när den här förflyttningen görs. Det handlar rätt mycket om tillit.

Hyresgästföreningen är dock inte ensamma om att försöka hitta lösningar. När Fastighetsägarna Stockholm förra året lanserade ”Återbruk – en vägledning för fastighetsbranschen” lyftes problemet att man enligt bruksvärdessystemet inte får värdera upp en lägenhet där man valt renovering av återbrukat material.

Och enligt Carl-Johan Bergström så är Fastighetsägarna positiva till att återbruka mer.

– De är i högsta grad en del av att också vilja utveckla bruksvärdessystemet, så vi räknar med att det fortsätter. De var med på första mötet till exempel, så det är inte som att de inte har varit närvarande. Men i veckan fick vi inte till det.

Även om Fastighetsägarna inte deltog så har utspelet från Hyresgästföreningen tidigare möts med utsträckt hand från den ena motparten. När initiativet presenterades för snart ett år sedan kommenterade Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige:

– Vi har länge och återkommande påpekat att bruksvärdessystemet utgör ett hinder för fastighetsägare som vill tillvarata exempelvis platsbyggd inredning och använda återbrukade material vid renoveringar. Tidigare har vi upplevat ett begränsat intresse för denna dialog. Det är därför positivt att Hyresgästföreningen nu öppnar upp för denna viktiga diskussion, sa Anders Holmestig.