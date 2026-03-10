Från 1 januari 2027 är det lag på att alla elnätsföretag ska debitera effektavgift. Flera elnätsbolag har redan infört avgifterna som baseras på hur mycket ström som förbrukas samtidigt vid en given tidpunkt. Men efter att det i media framkommit oro från både hushåll och företag, som menar att det får orimliga konsekvenser, verkar energi- och näringsminister Ebba Busch ha fått kalla fötter. Signalen är nu att det ska göras vettiga justeringar – eller helt enkelt stoppa det här rakt av. Det senare troligen svårt då kravet bygger på ett EU-direktiv.

På branschorganisationen Svensk Solenergi menar man att diskussionen i stället bör handla om hur effektavgifter utformas, snarare än om de ska införas eller inte.

[ Annons ]

– Många redan implementerade effektavgifter misslyckas med att styra bort förbrukning från nätens verkliga höglastperioder. Det beror på felaktig utformning, inte på att effektavgifter inte fungerar. Branschen måste nu enas om och erbjuda ett fåtal standardiserade tariffmodeller som är kostnadsreflektiva, höglastbaserade och symmetriska, säger Anders Hjärpe, vd för Svensk Solenergi.

Svensk Solenergi föreslår därför tre modeller lämpade för olika typer av kunder med olika behov – från hushåll och småföretag med begränsad möjlighet att styra sin förbrukning, till aktiva kunder med batterier, laddinfrastruktur eller annan flexibel last, samt verksamheter med jämn eller kritisk elförbrukning som behöver hög förutsägbarhet.

– När effektavgifter utformas rätt skapar de incitament för investeringar i solkraft, batterier och andra flexibla resurser. Dessa resurser kan i sin tur bidra till att avlasta elnäten när belastningen är som högst och göra att befintlig nätkapacitet används mer effektivt, säger Anders Hjärpe.

Svensk Solenergis tre varianter på effektavgifter: