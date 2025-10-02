Det är upplevelseaktören Ruff som senare i år slår upp portarna till sin tolfte inomhusgolfanläggning i Sverige, denna gång på Drottninggatan i centrala Stockholm.

– Med konceptet Modern ClubHouse öppnar Ruff på Drottninggatan 89 en av Europas modernaste inomhusgolfanläggningar med både minigolf, simulatorgolf, restaurang och bar. I vår lounge möts människor, mat och golf, och tillsammans skapar vi förutsättningar för minnesvärda möten. Till oss är alla välkomna, säger Mikael Gunnarsson, franchisetagare för Ruff.

Hos fastighetsägaren Fabege, som tecknat ett sjuårigt avtal med Ruff, spår man en trend på framväxt.

– Det vi har sett de senaste åren är att verksamheter, som exempelvis köpcenter, går från att enbart ha traditionella butiker till att också satsa mer på upplevelsebaserade koncept, säger Oskar Sköld, Marknadsområdeschef på Fabege.

Han förklarar att det är en del av Fabeges strategi att skapa stadsmiljöer som är attraktiva och tillgängliga dygnet runt, och han utesluter inte fler liknande satsningar i framtiden.

– När vi utvecklar våra stadsdelar vill vi skapa bästa möjliga plats för företagen som vistas och verkar där. Därför tänker vi långt utanför fastigheterna och arbetar med att stärka livet mellan husen. Ruff är ett bra exempel på det och vi ser att det finns potential för liknande satsningar, inte bara i innerstan utan i fler delar av Stockholm.