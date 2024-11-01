Efter att ha deltagit i en paneldialog under Svenskt Vattens vattenstämma har jag fortsatt att reflektera över de växande investeringsbehoven inom VA-systemen och vad det innebär för fastighetsägare och samhället i stort.

Det råder ingen tvekan om att behoven är stora. Åldrande ledningsnät, ökade krav på rening, klimatanpassning och krav på ökad robusthet kräver omfattande investeringar under lång tid framöver. Det finns en bred förståelse bland fastighetsägare för att detta är nödvändigt.

Samtidigt blir det allt tydligare att frågan inte enbart handlar om investeringsbehov, utan också om hur kostnaderna utvecklas, kommuniceras och fördelas över tid.





På många håll ökar VA-taxorna nu snabbt. För fastighetsägare innebär det stigande och svårprognostiserade driftkostnader, vilket påverkar långsiktig planering, underhåll och investeringsutrymme. Det handlar därför mindre om en enskild taxenivå och mer om förutsägbarheten i systemet.

VA-infrastruktur är i grunden långsiktig. Investeringar sträcker sig ofta över flera decennier, och det kräver motsvarande långsiktighet även i ekonomisk planering och kommunikation. Fleråriga investeringsplaner och tydligare taxeprognoser skulle ge bättre stabilitet för hela kedjan – från VA-huvudman till fastighetsägare och slutkund.

En återkommande fråga är också transparensen i hur prioriteringar görs. För många upplevs det som svårt att följa hur olika investeringsbehov vägs mot varandra, innan de får genomslag i taxorna. En mer strukturerad och tidig dialog skulle öka förståelsen för sambanden mellan investeringar och kostnadsutveckling.

En annan viktig aspekt är hur taxekonstruktionen påverkar incitamenten i VA-systemet över tid. Om vikande vattenvolymer i sig leder till återkommande taxehöjningar för att säkra intäkterna riskerar det att skapa ett system där effektivisering och minskad resursanvändning indirekt motverkas ekonomiskt. Det blir särskilt tydligt i en tid när fastighetsägare investerar alltmer i lösningar som minskar vattenförbrukning och belastning på systemen – exempelvis smart styrning, läckageövervakning och lokalt dagvattenomhändertagande. Det väcker frågan om hur framtidens taxemodeller kan utformas för att bättre harmoniera med samhällets ambitioner kring resurseffektivitet, innovation och hållbar infrastrukturanvändning.





VA-investeringar behöver också ses i ett bredare perspektiv. De handlar inte enbart om lokal infrastruktur, utan i allt högre grad om klimatanpassning, robusthet och samhällsberedskap. Det väcker frågan om hur kostnader ska fördelas mellan dagens och framtidens användare, och vilken roll staten bör ha i finansieringen av investeringar med tydlig samhällskritisk funktion.

En möjlig väg framåt är en mer strukturerad VA-dialog – liknande modeller inom andra energislag – med fokus på transparens, framförhållning och gemensam förståelse snarare än enbart årliga justeringar.

VA är en grundläggande del av samhällets funktion. Just därför är frågor om långsiktighet, förtroende och ekonomisk tydlighet avgörande.

Min samlade reflektion efter vattenstämman är att fastighetsägare vill vara en konstruktiv part i utvecklingen. Men det kräver bättre framförhållning, tydligare kommunikation och en mer utvecklad dialog om hur framtidens VA-system ska finansieras och prioriteras.

Alma Ohlin Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Skaraborg