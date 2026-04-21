Efter månader av bordläggning presenterar nu det rödgröna styret i Göteborg, S, V och MP, sin linje i den uppmärksammade tomträttsfrågan, en strid som Fastighetstidningen tidigare rapporterat om.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten föreslår Socialdemokraterna i Göteborg att avgälden även fortsättningsvis ska baseras på markvärdet. Samtidigt vill partiet att eventuella höjningar ska införas stegvis i stället för att slå igenom direkt vid omreglering. Förslaget öppnar också för friköp, där nivån för flerbostadshus sätts till 85 procent av marktaxeringsvärdet, i stället för dagens nivå.

Förslaget möter dock skarp kritik från oppositionen i Göteborg. Bland annat avfärdar centerns Hans Arby utspelet som ett politiskt drag i ett känsligt läge, snarare än en lösning på de problem som många bostadsrättsföreningar upplever.



– Jag tror de har insett att det kan bli en fråga inför valet och försöker få det att se ut som de kommer med ett generöst erbjudande till bostadsrättsföreningar… I grunden är de inte intresserade av att lösa problemet. Förutom förslaget på friköp till 85 procent av taxeringsvärdet, föreslår de en trappstegsmodell för höjningen, den lösning som exploateringsförvaltningen var mest tveksam till vad gäller juridisk hållbarhet, säger han i en intervju med Bostadspolitik.se.

I likhet med Hans Arby anser även Anders G Johansson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, att det finns skäl att ifrågasätta om förslaget kommer få någon verklig effekt.

– Erfarenheterna från Stockholm, som ofta lyfts som förebild, visar att friköp av flerbostadshus sker i mycket begränsad omfattning vid dessa nivåer. Med närmare 4 000 tomträtter och endast ett fåtal friköp per år är det svårt att se att en modell på motsvarande nivå skulle skapa en fungerande friköpsmarknad i Göteborg, säger han.

I stället pekar Anders G Johansson på behovet av ett tydligt tak för avgäldshöjningar, en modell som redan i dag används i Stockholm och som lyfts av den politiska oppositionen i Göteborg.



– En sådan modell, där avgälden som mest kan fördubblas vid en omreglering, skulle skapa en betydligt större förutsägbarhet för både tomträttshavare och kommunen.

Nu kräver han, tillsammans med andra tunga branschaktörer, att frågan hamnar på rikspolitikens bord.

– Problemet med den nuvarande lagskrivningen, förutom att den tillkom för ett boendesocialt syfte som nu helt har övergivits, är att den i hög grad är otydlig. Därmed utvecklas gällande rätt styckevis och delvis genom domar, senast genom HD:s beslut i det så kallade Smyrna-ärendet, säger Anders G Johansson.

Men huruvida Socialdemokraterna står bakom sina partikollegor i Göteborg är oklart. Fastighetstidningen har sökt Socialdemokraterna utan svar. Även bostadsminister Andreas Carlson (KD) har valt att inte uttala sig när Fastighetstidningen tidigare sökt honom med liknande fråga.

Däremot visar en färsk undersökning från Villaägarnas Riksförbund att Socialdemokraterna – tillsammans med Vänsterpartiet – svarar nej på frågan om de är beredda att se över lagstiftningen för att ge tomträttshavare ett starkare skydd mot kraftiga höjningar av tomträttsavgälden. Partierna säger också nej till att införa en lagstadgad rätt för tomträttshavare att friköpa marken.

Samtidigt uppger Socialdemokraterna att de är beredda att se över systemet i ett bredare perspektiv. Men vad en sådan översyn skulle innebära framgår inte.