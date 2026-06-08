Brandskyddsföreningen lanserar nu handboken Brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete. Handboken är framtagen mot bakgrund av att bränder som Oceana i Göteborg och Børsen i Köpenhamn visat hur omfattande konsekvenserna kan bli när en brand bryter ut under byggtid.

– Under byggtiden är byggnaden som mest sårbar. Därför behöver brandskyddet finnas med från planering och projektering till färdigställande. Den nya handboken ger branschens aktörer ett konkret stöd för att omsätta SBF 505:2 i praktiken och minska risken för framtida bränder, säger Lars Brodin, expert inom systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen.

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Handboken riktar sig till byggherrar, entreprenörer, konsulter, räddningstjänster och försäkringsgivare, och syftar till att göra brandsäkerhet till en naturlig del av hela byggprocessen. I bilagorna finns mallar och checklistor för systematiskt brandskyddsarbete.

– Handboken visar hur brandskyddsarbetet kan integreras i hela byggprocessen – från planering och projektering till genomförande. Det gör det enklare att fördela ansvar, genomföra riskbedömningar och säkerställa att viktiga brandskyddsåtgärder inte förbises, säger Lars Brodin.