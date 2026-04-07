En våg av kraftigt höjda tomträttsavgälder har satt press på fastighetsägare i Göteborg och lett till öppna konflikter. Mest uppmärksammad är tvisten kring landets största bostadsrättsförening, Brf Masthugget.

När det nya tomträttsavtalet skulle tecknas höjdes avgälden för Brf Masthugget med nästan 800 procent – från 3,2 miljoner till 25,2 miljoner kronor, baserat på marktaxeringsvärdet. Göteborgs-Posten har tidigare rapporterat om tvisten som nu hamnat i mark- och miljödomstolen, efter att föreningen vägrat betala den höjda avgälden.

Samtidigt har oppositionen i exploateringsnämnden i Göteborg lagt fram ett förslag på en ny modell för tomträtter. Förslaget innebär att friköpspriset sätts till 65 procent av marktaxeringsvärdet för flerbostadshus och 50 procent för småhus. Dessutom föreslås ett tak på max 100 procents avgäldshöjning per tioårsperiod.



Frågan har dock fastnat i kommunstyrelsen, och under förra veckans sammanträde bordlades beslutet – för sjunde gången sedan januari.

Nu befarar Anders G Johansson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, att det inte blir något beslut före valet.

– Det är anmärkningsvärt att ett ärende av denna vikt inte får en snabbare politisk hantering, säger han. Jag misstänker att man inte vill att ärendet ska ha en chans att nå kommunfullmäktige före valet.

Anledningen, tror Anders G Johansson, är att tomträttsavgälderna blivit en alltför viktig intäktskälla för staden.

– De motsvarar omkring en procent av Göteborgs stads samlade intäkter. En förändring av modellen skulle därför få stora ekonomiska konsekvenser. Men det är en tråkig utveckling där modellen gått från att underlätta bostadsproduktion till att i dag slå hårt mot delar av Göteborgs befolkning, säger Anders G Johansson.

Han pekar inte bara på de enskilda bostadsrättsinnehavare som riskerar kraftigt ökade avgifter.

– För hyresvärdar blir det svårt att sköta ekonomin så att avsättningar för underhåll kan göras. I förlängningen leder det till sämre boendestandard, vilket självklart inte är önskvärt, säger Anders G Johansson, som gärna ser att förslaget om friköp av tomträtter i Göteborg blir verklighet.

– Med god vilja kan man räkna på hur friköp av tomträtter faktiskt kan generera intäkter. Tillsammans med räntor och återinvesteringar skulle dessa intäkter sannolikt kunna motsvara de avgälder kommunen får i dag.