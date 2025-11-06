Nästa år ska uthyrning av parkeringsplatser i anslutning till bostäder eller lokaler betraktas som en momspliktig tjänst. Ändringen innebär att fastighetsägare måste börja betala 25 procent moms på parkeringsplatser som hyrs ut till hyresgäster.

Det meddelade Skatteverket i samband med att myndigheten i slutet av september ändrade sin bedömning. Nu väljer Skatteverket att förlänga omställningstiden från 1 april till 1 oktober nästa år, ett beslut som ger fastighetsägare mer tid att anpassa sig.

[ Annons ]

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, som tidigare har varit kritisk mot Skatteverkets bedömning, välkomnar beskedet.

– Många fastighetsägare och andra branschaktörer har påpekat för Skatteverket att avtal med långa uppsägningstider riskerar att göra det omöjligt att ändra dem i tid. Och om tidsfristen passeras utan omförhandlat avtal på plats måste man betala ur egen kassa, vilket blir en tung börda. Det här är därför ett mycket uppskattat besked, säger hon.

Samtidigt hoppas hon att Skatteverket till dess gör en annan bedömning.



– Att parkeringsinkomster nu ska anses momspliktiga skapar inte bara en stor administrativ börda för fastighetsägare. Det är också osäkert om Skatteverkets tolkning håller vid en rättslig prövning, det då denna praxisändring grundar sig i Skatteverkets egen uppfattning, som inte är rättsligt bindande.