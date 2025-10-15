De flesta fastighetsägare har hittills inte behövt lägga på någon moms på hyran för parkeringsplatser som ingår som en del av en bostadshyra. Tolkningen har fram till nu varit att parkering ansetts utgöra en underordnad del av momsfri bostadshyra, det vill säga utan moms.



Nyligen gjorde Skatteverket dock en annan bedömning, enligt verket ska dessa parkeringsinkomster nu anses momspliktiga. Detta eftersom Skatteverket anser att parkering utgör en separat uthyrning.

Ändringen tillämpas från den 1 april 2026 och innebär att fastighetsägare måste börja betala 25 procent moms på parkeringshyror från det datumet.

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, menar bestämt att bedömningen innebär en försämring för både hyresgäster och hyresvärdar.

– Med denna praxisändring från Skatteverkets sida kommer hyresvärdar som hyr ut bostäder att behöva momsregistrera sig för att kunna redovisa moms på parkeringshyran. Det skapar en stor administrativ börda, säger hon.

Hon påpekar samtidigt att det är osäkert om Skatteverkets tolkning faktiskt håller vid en rättslig prövning, detta eftersom det hela grundar sig i Skatteverkets egen uppfattning, som inte är rättsligt bindande.

– Fram till dess att vi får ett bindande beslut från Högsta förvaltningsdomstolen svävar vi i ovisshet, säger Ulrika Hansson.

Hon anser inte Skatteverkets tolkning som självklar, och menar därför att det kan vara förmånligt för vissa fastighetsägare att ta frågan vidare.

Jag tycker absolut att de som har resurser och viljan ska pröva frågan i domstol

– Jag tycker absolut att de som har resurser och viljan ska pröva frågan i domstol. Jag anser att det finns påtagliga otydligheter i Skatteverkets tolkning, så även om det är en dyr och tidskrävande process kan det vara värt det för de som har råd, säger Ulrika Hansson.

Söker man som aktör efter en lite enklare variant av överklagande, uppmanar hon till att söka ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Ulrika Hansson bedömer att parkeringsplatser efter avdrag i snitt kan bli 22 till 23 procent dyrare i landet, i enlighet med Skatteverkets ställningstagande. Kostnaden kommer då främst landa hos hyresgästerna, men även fastighetsägare kan påverkas ekonomiskt.

– Om parkeringen blir 25 procent dyrare för bostadshyresgäster kan de helt enkelt välja att säga upp den, detta leder till fler vakanser vilket förstås drabbar fastighetsägarens intäkter, säger hon.

Att fastighetsägaren kan göra avdrag för moms på kostnader kopplade till parkering är en fördel, menar Ulrika Hansson. Men löpande kostnader på befintliga parkeringar är ofta inte så höga att det blir en märkbar skillnad för hyresvärden.

– Man får inte heller glömma att det är stora prisskillnader på parkeringar i olika delar av landet, i storstadsområdena är parkeringskostnaderna ofta höga medan de är lägre på mindre orter. Så praxisändringen slår lite olika beroende på vilken marknad man befinner sig på, säger hon.

Fastighetsägarna Sverige har gjort en grov uppskattning av hur mycket pengar den nya momsen kan dra in till statskassan, de bedömer att det kan handla om hundratals miljoner kronor årligen.