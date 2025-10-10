Sedan starten 2020 har riksförbundet Unizon och stiftelsen Her House Foundations gemensamma satsning Unizon Boendebank hjälpt omkring 300 våldsutsatta kvinnor att hitta en permanent bostad efter tiden i skyddat boende. Nu ansluter sig Sveafastigheter till initiativet, som hittills engagerat ett tiotal fastighetsägare.

– Genom att ge förtur i vår bostadskö till våldsutsatta kvinnor och barn använder vi vårt fastighetsbestånd för att bidra till ett tryggare och mer jämställt samhälle, säger Jennie Argerich, affärsutvecklare och chef för social hållbarhet på Sveafastigheter.

Samarbetet innebär att Sveafastigheter bidrar med bostäder vid behov, medan Unizon och Her House Foundation förmedlar kontakten och stöttar i ansökningsprocessen.

– Vi försöker matcha behovet med en lägenhet i vårt bestånd på önskad ort, och som för tillfället finns ledig. I och med att vi finns i flera delar av Sverige har kvinnor också möjlighet att byta lägenhet inom vårt bestånd, om exempelvis deras adresser skulle bli röjda. Vi hoppas fler bostadsaktörer ansluter sig, säger Ola Svensson, förvaltningschef på Sveafastigheter.

I dag får Unizons boendebank omkring 50–60 ansökningar per månad, och det finns ett stort behov av att fler fastighetsägare ansluter sig till initiativet, menar Olga Persson, ordförande för Unizon.

– Med Unizons boendebank tar vi ett unikt helhetsgrepp och ger kvinnor och barn trygghet och säkerhet, med akut skydd på skyddat boende och möjlighet till en trygg bostad och en ny start i livet. Det är en styrka och säkerhetsaspekt att flera fastighetsägare är med och bidrar med bostäder runt om i hela landet. Vi är så glada och stolta att Sveafastigheter nu är med. Tillsammans räddar vi liv, säger hon.