För enskilda hushåll blir den tydligaste förändringen att det från den 1 oktober i år blir lagligt att slänga trasiga och håliga kläder direkt i soppåsen. Detta efter att det uppmärksammat att den textillag som gällt sedan årsskiftet skapat problem på flera håll.

Inte minst har ideella organisationer blivit överösta av textilier som är trasigt, skitigt och inte möjligt att återvinnas och säljas på second hand. På återvinningsanläggningar dit kommuner skickar sitt textilavfall har berg vuxit med sådant som inte går att återvinna.

Med lagändringen blir det möjligt att avgränsa de textilier som ska sorteras. Håliga strumpor och andra utslitna kläder kan alltså slängas direkt i soppåsen.

[ Annons ]

Det är mycket positivt att regeringen nu ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur insamlingen av förpackningsavfall kan samordnas med annat hushållsavfall

För fastighetsägare med fastighetsnära återvinning är det intressant att Naturvårdsverket ska utreda möjligheten att återvinna annat än förpackningar vid återvinningen.

– Det är mycket positivt att regeringen nu ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur insamlingen av förpackningsavfall kan samordnas med annat hushållsavfall. Detta deluppdrag ligger helt i linje med Fastighetsägarnas tidigare förslag. Att hushållen får sortera plastförpackningar tillsammans med andra plastprodukter – till exempel tandborstar och tandkrämstuber – är både logiskt och en förutsättning för att nå insamlingsmålen. En sådan materialbaserad insamling är också en viktig förklaring till att många andra länder når sina insamlingsmål. Sverige kan göra detsamma, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Bakgrunden till regeringens initiativ är att Sveriges materialåtervinningsgrad för kommunalt avfall låg år 2023 cirka 16 procentenheter under målet på 55 viktprocent år 2025. Naturvårdsverket ska, utöver att utreda en mer samordnad insamling, också se över hur kostnaderna för ett sådant system kan fördelas.

– Även detta deluppdrag är ett viktigt steg. Att producenterna nu föreslås få ta sitt rätta ekonomiska ansvar för sortering och insamling även i senare led är ett välkommet bidrag för att minska mängden plast som går till att producera fjärrvärme. Det stärker producentansvaret, ökar materialåtervinningen och bidrar till att minska utsläppen från fjärrvärmesektorn, säger Rikard Silverfur.

Regeringen aviserade samtidigt att under hösten återkomma med fler reformer på avfallsområdet.

I det första reformpaket ingår även:

• Ökad servicegrad för insamlingen av annat avfall genom att till exempel använda mobila återvinningscentraler.

• Verksamheter som i samband med en yrkesmässig sortering av restavfall får en avfallsström, som till övervägande del består av förpackningsavfall, ska få lämna avfallet kostnadsfritt till en producentansvarsorganisation. Samtidigt ges Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om det ska vara kostnadsfritt eller inte på sikt.

• Krav på ytterligare industriell sortering av förpackningsavfall och skrymmande avfall för att främja materialåtervinning om det är miljömässigt motiverat.

• Ett förtydligande om att utsortering av bygg- och rivningsavfall ska göras på den plats där avfallet uppkom.

• Målet om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall införs i avfallsförordningen och Naturvårdsverket får ett tydligare uppföljningsansvar av målet.