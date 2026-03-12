Regeringen vill se en mer flexibel hyresmarknad och fler tillgängliga bostäder, och föreslår nu flera förändringar i regelverket för uthyrning.



Bland annat föreslås förändrade regler för blockuthyrning som ska göra det enklare att hyra ut företagsbostäder och delningsbostäder, ofta kallade coliving. Tanken är att regelverket ska bli mer funktionellt och användbart, så att företag lättare ska kunna ordna bostäder åt anställda.

Hos Fastighetsägarna välkomnas förslaget.

– Blockuthyrning är avgörande för tillgången till exempelvis studentbostäder och boenden inom vård och omsorg. Det är därför positivt att reglerna moderniseras och bättre anpassas till dagens behov, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna och expert i utredningen.

Samtidigt efterlyser organisationen en mer flexibel lagstiftning som bättre kan hantera nya boendeformer.

– Det är problematiskt att nya affärsmodeller kräver särskilda lagändringar för att fungera. Lagstiftningen behöver vara mer flexibel så att den stödjer utveckling, inte hindrar den, säger Johan Kleveland.

Propositionen innehåller också ett förslag om en ny privatuthyrningslag som ska gälla för privatpersoner som hyr ut upp till två bostäder, något som enligt Johan Kleveland riskerar att skapa otydliga spelregler på hyresmarknaden.

– Det snedvrider konkurrensen och visar tydligt behovet av en mer genomgripande och enhetlig reform av hyreslagen, säger Johan Kleveland.



Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.





