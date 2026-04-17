Svensk Solenergi delade igår kväll, den 16 april, ut Solenergipriset 2026 i tre kategorier. Priset har delats ut sedan 2004 och uppmärksammar årets mest inspirerande projekt inom solkraft och energilagring.

Vinnarna av årets Solenergipris blev H&M Group, installationsföretaget Ecokraft och Region Kalmar läns sjukhus i Oskarshamn.

H&M Group tilldelades Årets prestation för sin satsning på solkraft. Under 2025 har modekoncernen medverkat till etableringen av fyra solparker via långsiktiga fastprisavtal, så kallade PPA:er. I satsningen ingår Sveriges största solcellspark, belägen i Hultsfred.

– Det här är ett fint erkännande av vårt långsiktiga arbete med att bidra till energiomställningen, säger Maria Fahlén, Sustainability Investment Expert på H&M Group.

Ecokraft vann Årets anläggning byggnad för ett projekt på Skandia Fastigheters köpcentrum Nova i Lund. Företaget har utvecklat en prefabricerad installationsmetod för storskalig solel på industritak och köpcentrum, där installationstiden kapas och takets tätskikt påverkas minimalt.

– Vi vill realisera potentialen med solkraft på stora tak. Med rätt metod kan det gå snabbt, säkert och bli lönsamt på mycket kort tid, säger Johan Nyblom, vd på Ecokraft.

Region Kalmar läns solcellsparkering vid sjukhuset i Oskarshamn, uppförd av OTM Eko Energi, tog hem Årets anläggning mark. Solcellstaket över parkeringsplatsen levererar el till regionens verksamhet och kan vid behov kompletteras med elbilsladdning och energilager.

– Att våga gå före och göra hållbara investeringar är viktigt för oss som region, säger Joakim Thunborg på Region Kalmar län.