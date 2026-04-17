Bakgrunden till satsningen är de framgångsrika resultaten från bostadsrättsföreningen Stenberg i Hudiksvall. Där har dubbelriktad laddning testats sedan hösten 2024 i kombination med egen solelsproduktion, ett projekt Fastighetstidningen skrev om tidigare i år.

I föreningen har åtta bostadsrätter, var och en med egen elbil och laddare, kunnat skicka el i båda riktningar. Bilarnas batterier används både för att försörja fastigheterna med el (V2H) och för att stabilisera elnätet (V2G).

– Under perioden september 2025 och mars 2026 sparade vi drygt 26 procent i elkostnader genom systemet, säger Klas Boman, föreningens initiativtagare och vd för mjukvarubolaget Energy Bank, i en intervju med Tidningen Energi.

Enligt Klas Boman skulle besparingarna kunna bli ännu större i södra Sverige, där elpriserna är högre. Det är också i dessa elområden som det nya pilotprojektet, som beskrivs som ett av världens största projekt inom V2G, nu har inletts.

Totalt kommer 200 dubbelriktade laddare installeras hos hushåll och företag tillsammans med mjukvara från Energy Bank, rapporterar Tidningen Energi.

– Den verkliga gamechangern blir att Vattenfall tar emot hela elvolymen och bestämmer vad de vill göra med den. På så sätt kommer det att bli betydligt enklare att integrera V2G på marknaden. Vi siktar på en kommersiell utrullning av vår mjukvara under slutet av året, säger Klas Boman.

Pilotprojektet pågår fram till 2028.