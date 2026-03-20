Regeringen lämnar idag över en proposition till riksdagen med förslag om att kommuner ska kunna bli skyldiga att erbjuda hyresgarantier och att sekretess ska kunna gälla i ärenden om kommunala hyresgarantier.

– Med kommunala hyresgarantier kan fler få möjlighet till en egen bostad. Det här förslaget kan motverka osäkra boendeförhållanden, utestängning från bostadsmarknaden, vräkningar och hemlöshet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

När lagrådsremissen presenterades menade Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, att det kommer spela stor roll hur kommunerna i praktiken väljer att nyttja hyresgarantin i sin bostadsförsörjning, även om det nu omvandlas till en skyldighet.

– I den delen finns det skäl att inte vänta för länge med en uppföljning och utvärdering, sa han.

Martin Lindvall menar att regeringen redan från ikraftträdandet bör utnyttja den möjlighet som följer av lagförslaget, det vill säga att göra kommunerna skyldiga att i vissa fall erbjuda hyresgarantier.