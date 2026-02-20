Jämfört med vad som tidigare varit uppe på bordet är det en bredare utformning av hyresgarantier som regeringen nu gått vidare med. Både Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta uttryckte kritik mot hur man i ursprungsförslaget (Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning SOU 2022:14) valt att smalna av hyresgarantierna till att enbart gälla barnfamiljer.

– Det är positivt att regeringen inte i lag begränsar hyresgarantin till enbart barnfamiljer. Betraktar man förslaget i ljuset av hur skuldbördan hos Kronofogden utvecklats kan det visa sig betydelsefullt, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

I det nya lagförslaget används begreppet ”enskilda hushåll” i stället för att låsa fast målgruppen till enbart barnfamiljer. Tanke är att regeringen i förordning ska kunna meddela föreskrifter om vilka hushåll som ska omfattas utifrån rådande behov på bostadsmarknaden. I lagrådsremissen betonas dock att första steget är att fokusera på barnfamiljer. Detta motiveras med behovet av att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen och förhindra att barn drabbas av hemlöshet och vräkningar.

Att möta de berörda hushållens behov bör förstås väga tyngre.

Kritik fanns även mot hur ursprungsförslaget innehöll krav på att bostaden skulle ligga i den kommun som ställde garantin. Någon sådan begränsning framgår inte av lagrådsremissen.

– Det är välkommet. Mot bakgrund av kommungränsers måttliga betydelse för de lokala bostadsmarknaderna i våra storstadsområden vore en sådan avgränsning kontraproduktiv. Värdet av att möta de berörda hushållens behov bör förstås väga tyngre än att bostaden ligger i den kommun som utställer garantin, säger Martin Lindvall.

Även om hyresgarantin omvandlas till en skyldighet för kommunerna menar Martin Lindvall att det kommer det att spela stor roll hur kommunerna i praktiken väljer att nyttja det i sin bostadsförsörjning.

– I den delen finns det skäl att inte vänta för länge med en uppföljning och utvärdering, säger Martin Lindvall.

Ser du att detta förslag som ett tecken på ökad förståelse och vilja från politiken att faktiskt ta sig an problemen?

– Inte nödvändigtvis. Hyresgarantin som sådan är inte en ny åtgärd och bortsett från en marginell justering i bostadsbidraget åtföljs den inte av andra förslag för att förbättra den sociala bostadspolitiken, vare sig från regering eller opposition.

Men, inflikar Martin Lindvall, det är inte nödvändigtvis till riksdag och regering hoppet ska ställas i närtid.

– Staten kommer att vara central för en lagstiftning som säkrar de legala ramarna kring olika arbetsmetoder och för medfinansiering, men de nya idéerna och utformning av olika fungerande modeller tror jag vi kommer att hitta hos enskilda bostadsföretag, kommuner och aktörer i civilsamhället.

Där är Martin Lindvall mer optimistisk och menar att sådana initiativ förhoppningsvis kan få lite draghjälp av EU-kommissionens nya bostadspolitiska handlingsplan.

Det är bra att man breddat målgruppen.

En av civilsamhällets aktörer som drivit på både opinion och praktiska lösningar är Stadsmissionen. Äntligen, är beskedet från Pernilla Parding, samhällspolitisk expert med ansvar för bostadsutveckling, Stockholms Stadsmission, där man länge efterfrågat reformerade – och ökad användning av – hyresgarantier.

– Vi ser detta som ett träffsäkert och enkelt sätt att hjälpa hushåll in över tröskeln till en permanent bostad. Vi tycker att det är bra att man breddat målgruppen, för vi vet ju att det även är andra än barnfamiljer som kämpar med utanförskapet på bostadsmarknaden.

Hyresgarantin kan delvis sägas täcka den risk som Stockholms Stadsmission nu tar via Bobyrån, där organisationen går in som en garant för hyran. Pernilla Parding tror att en bredare hyresgaranti kommer att underlätta att få fler fastighetsägare att ställa upp med bostäder för ekonomiskt utsatta hushåll.

– Det återstår givetvis att analysera hur kommunerna kommer att använda hyresgarantierna, och i vilken mån regeringen avser att trycka på att de verkligen gör det. Men rätt införd och använd så tror jag att detta kan vara precis det som behövs för att fler fastighetsägare ska våga säga välkommen till hushåll med lägre inkomst, säger Pernilla Parding.

Hon tycker också att det är för tidigt att försöka sig på en analys på vilka faktiska kostnader hyresgarantierna kommer att innebära för kommunerna. Det blir ju en kostnad först om garantin faller ut. Men Pernilla Pardings erfarenhet från Bobyrån och de fastighetsägare som valt att acceptera hyresgäster med försörjningsstöd är att det är en relativt låg risk.

I samband med årets hemlöshetsrapport berättade Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner, att det man hittills fått största respons hos privata fastighetsägare att ställa upp med lägenheter. Möjligen kan hyresgarantier underlätta för de kommunala bolagen. Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta, är över lag positiv i det förslag regeringen nu landat i.

– Det är positivt att hyresgarantierna nu blir obligatoriskt för kommunerna att tillhandahålla, det är ett verktyg som kan underlätta för individer och hushåll där inkomsten ligger strax under vad hyresvärden har satt som gräns, eller med till exempel skulder och betalningsanmärkningar, att kunna ta plats på bostadsmarknaden. Det är också bra att regeringen inte låst hyresgarantierna till barnfamiljer som i ursprungsförslaget, säger Hanna Larsson.

En statlig hyresgaranti hade gjort ännu mer nytta.

Dock hade man från Sveriges Allmännytta hellre sett att det hade utformats som en statlig garanti. Något som regeringen avvisar med argumentet att kommunerna har bäst förutsättningar tack vare lokal kännedom, erfarenhet av behovsprövning och förmåga att skapa relationer med lokala hyresvärdar. Regeringen menar att kravet på likvärdighet i stället uppfylls genom att hyresgarantin blir obligatoriskt för alla kommuner, till skillnad från det tidigare frivilliga bidragssystemet.

– Jag tror att en statlig hyresgaranti hade gjort ännu mer nytta. Framför allt i storstadsregionerna är bostadsmarknaden större än den egna kommunen, och det är enkelt att pendla till jobb i andra kommuner. Då blir det en begränsning att de individer som kan hjälpas in på bostadsmarknaden med hjälp av en hyresgaranti bara kan söka bostad i den egna kommunen, säger Hanna Larsson.

Dock innehåller det nu aktuella förslaget, till skillnad mot utredningen, inget krav på att bostaden ska ligga i den kommun som ställer garantin. Hanna Larsson ser dock risken att det i praktiken ändå blir en geografisk begränsning. Hon tvivlar på att en kommun är villig att ställa ut en hyresgaranti till någon som vill flytta dit från en annan kommun.