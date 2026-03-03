Regeringen föreslår i propositionen Ökade möjligheter till hemmaladdning av elfordon att hyresgäster och bostadsrättshavare ska kunna kräva en laddningspunkt för elbil vid sin parkeringsplats om den ligger i anslutning till bostaden.

Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna, reagerade redan på lagrådsremissen till samma förslag och uttryckte då kritik mot utformningen av reglerna. Specifikt vad gäller det av utredningens förslag som menade att inte endast omfatta parkeringar i hus, utan även i närheten av hus, som kvarstod i lagrådsremissen.

Sedan lagrådsremissen har det inte gjort några stora förändringar i förslaget, Fastighetsägarnas tidigare kritiska synpunkter står sig därmed även nu.

Förslaget innebär att fastighetsägare blir skyldiga att tillhandahålla elbilsladdare vid parkeringsplatser som ligger i eller nära bostaden om en boende begär det. En förutsättning är dock att både bostaden och parkeringen disponeras av samma fastighetsägare.

Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland. Foto: Fastighetsägarna/Helén Karlsson

Hur bör fastighetsägare hantera förslaget om nya regler på ett klokt sätt?

– Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar behöver vara beredda på att boende kan begära elbilsladdare efter att lagen trätt i kraft. En sådan begäran får bara vägras om det finns befogad anledning, säger Johan Kleveland.

Johan Kleveland pekar på exempel där en begäran kan avslås, till exempel om det redan finns laddpunkter som används gemensamt eller om det finns planer på att installera fler inom en rimlig tidsram. Andra skäl kan vara betydande kostnader för fastigheten, till exempel om elinfrastrukturen behöver uppgraderas.

Om parterna inte kommer överens om en installation kan frågan prövas av arrende? och hyresnämnden.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att den boende ska stå kostnaderna som laddpunkten medför. Med det avses att den boende ska betala kostnader för installation och förberedande arbete, el, underhåll av laddningspunkten och administration, säger Johan Kleveland.

Han menar också att en enstaka installation kan bli relativt kostsam, vilket kan påverka hur intressant det är för en boende att driva en begäran.