I den första uppföljningen av Göteborgs stads plan mot hemlöshet redovisar staden ett rekordår för Bostad först. Under 2025 tilldelades 94 lägenheter från de kommunala bostadsbolagen till förtursspåret. Det rapporterar Bostadspolitik.se.

Men framgångssiffrorna döljer en obalans, samtliga lägenheter kommer nämligen från de kommunala bostadsbolagen. I uppföljningen skriver staden att det ”vore önskvärt med ett delat ansvar med de större privata fastighetsägarna”.

Av siffrorna att läsa kan det framstå som att privata fastighetsägare helt saknas i det sociala arbetet i Göteborg, något som Anders G Johansson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR menar inte stämmer. Han hänvisar bland annat till statistik från Exploateringsförvaltningen som visar att privata fastighetsägare under 2025 bidrog med totalt 65 lägenheter till olika sociala boendeformer i Göteborg. Lägenheter som inte fångas i Bostad först-statistiken.

Statistik från Exploateringsförvaltningen visar att privata fastighetsägare under de senaste fem åren bidragit med mellan 9 och 17 procent av samtliga lägenheter som lämnats för kommunala kontrakt i Göteborg. Andelen har dock minskat successivt – från 13 procent år 2021 till 9 procent år 2025. En förklaring är att Bostad först har vuxit kraftigt under samma period. Under de år då bosättningslagen genererade störst flöden bidrog privata värdar med upp till 20–25 procent av det totala antalet lägenheter.

– Tar de privata fastighetsägarna något socialt ansvar? Ja, det gör man ju, men på ett sätt som uppenbarligen inte syns just i den utbrutna studien kring Bostad först, säger Anders G Johansson.

Han påpekar också att AB Framtiden, allmännyttan i Göteborg, är Sveriges största bostadskoncern med ett tydligt boendesocialt uppdrag. Därför är det inte förvånande att den dominerar den kommunala statistiken.

Tidigare hade Göteborgs Stadsmission avtal med flera stora privata fastighetsägare

En viktig förklaring till varför privata värdar försvann ur Bostad först är hur upphandlingen förändrades. Borko Grujic är verksamhetschef på Göteborgs Stadsmission och har arbetat med Bostad först sedan 2019.

– Tidigare hade Göteborgs Stadsmission avtal med flera stora privata fastighetsägare, och arbetet fungerade mycket väl. Genom våra IOP-avtal med dåvarande stadsdelar kunde vi tillföra cirka 15–20 lägenheter, säger Borko Grujic.

När staden 2021 lade om Bostad Först och upphandlade stödet via ett ramavtal innebar det att idéburna aktörer inte längre kunde använda egna lägenheter. Alla bostäder skulle i stället gå via Exploateringsförvaltningen. Flera privata fastighetsägare avslutade då sina samarbeten med Göteborgs Stadsmission.

– Sedan dess är det enbart allmännyttan som bidrar med lägenheter till Bostad först, säger Borko Grujic.

Göteborgs Stadsmission arbetar i dag med ett tiotal privata fastighetsägare, men alltså utanför den kommunala Bostad först. Enligt Borko Grujic rör det sig om cirka 45 lägenheter för strukturell hemlöshet, 26 lägenheter med stöd och 5 lägenheter för personer utsatta för våld i nära relationer. Allmännyttan bidrar med 7 lägenheter med stöd.

Borko Grujic lyfter också skillnaden mellan övertagningsbara och icke-övertagningsbara lägenheter. Möjligheten att på sikt ta över kontraktet är avgörande för långsiktiga resultat, menar han.

– En möjlighet till övertag skapar bättre förutsättningar och ger mer motivation till att vilja bryta skadliga vanor. Med Bostad först kan vi långsiktigt ändra människors liv men också använda våra skattepengar till det som fungerar, säger han.

Det finns egentligen ingen samlad totalbild av det sociala ansvarstagandet i Göteborg

Nu finns förhoppningar om förändring. I den nya hemlöshetsstrategin finns en formulering som kan tolkas som att idéburna aktörer åter kan samarbeta med privata fastighetsägare, och Göteborgs Stadsmission undersöker hur det skulle kunna fungera i praktiken. Ett alternativ är ett trepartsavtal mellan Fastighetsägarna, Göteborgs Stadsmission och Exploateringsförvaltningen.

– Vi hade kunnat vinna mycket som stad med de privatas hjälp, säger Borko Grujic.

Anders G Johansson efterlyser också en samlad bild av det sociala ansvarstagandet. I dag kanaliseras lägenheter via Exploateringsförvaltningen, via socialtjänstens olika nämnder och via idéburna organisationer – utan att någon aktör har överblick över helheten.

– Det finns egentligen ingen samlad totalbild av det sociala ansvarstagandet i Göteborg, säger Anders G Johansson.