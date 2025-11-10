I förra veckan kom nya besked från Skatteverket. Omställningstiden för att ta ut moms på uthyrning av parkeringsplatser förlängs till den 1 oktober nästa år. Det innebär att Åke Mörner i Nävekvarn får ytterligare ett halvår på sig, att tillsammans med styrelsen i bostadsrättsföreningen Morotstaden, fundera på hur hans brf ska lösa några kronors momspengar utan att det mest bara blir en massa krångel. Och kanske också merkostnader som överstiger vad staten får in.

Orimligt anser Åke Mörner.

Han har för närvarande inget styrelseuppdrag i föreningen med 43 lägenheter. Men Åke Mörner har bistått föreningen i vissa ekonomiska frågor och är den som nu uppmärksammat styrelsen på den nya utgiften.

I föreningen hyr man ut åtta parkeringsplatser inklusive motorvärmaruttag vid sidan om de ordinarie avgifterna för 75 kronor i månaden. Det innebär alltså ett momspålägg på 18,75 kronor, sammanlagt på ett år 1800 kronor.

Det är knappast någon summa som slår hårt mot föreningens ekonomi. Men det är snarare det som Åke Mörner menar blir orimligt.

– Vi anlitar en servicebyrå som därmed får ett utökat ansvar gentemot Skatteverket och för detta avser man kompensera sig för visst risktagande, säger Åke Mörner.

Något pris för detta har han ännu inte sett. Men föreningen lär knappast kunna räkna med en så mycket lägre kostnad bara för att det handlar om småpengar i detta fall.

Finns det då inget undantag?

Jo, det gör det. Enligt mervärdesskattelagen undantas företag med liten omsättning från moms, men gränsbeloppet är mycket lågt. I momslagen står det:

Leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet är undantagna från skatteplikt om de görs av en beskattningsbar person vars årsomsättning inom landet

1. inte överstiger 120 000 kronor under kalenderåret, och

2. inte har överstigit 120 000 kronor under något av de två närmast föregående kalenderåren.

Det blir ju en rättvisefråga då vi bara har åtta parkeringar att erbjuda.

Vid en första anblick skulle man alltså kunna tro att brf kommer undan om de har en liten momspliktig inkomst från parkering. Men icke. När gränsen tillämpas lägger man ihop alla inkomster i föreningen. I brf Morotstaden innebär omsättningstaket att de skulle vara momsbefriade endast om månadsavgiften skulle understiga 229 kr.

Så liten avgift har inte föreningen.

Skulle det vara en lösning att helt enkelt inte ta ut någon avgift? De handlar ju inte om några större belopp.

– Nja … det blir ju en rättvisefråga då vi bara har åtta parkeringar att erbjuda. Då behöver ju kostnaden för elen annars tas in någon annanstans, säger Åke Mörner

Just nu är Fastighetsägarna, och förmodligen alla bostadsorganisationer, nedringda med frågor om p-moms. Även Åke Mörner har frågor.

– Borde vi inte få dra av ingående moms på elen till motorvärmaruttagen?

I detta fall handlar det alltså om el till motorvärmare som ingår i hyran av parkeringen som alltså hittills bedömts som en del av momsfri bostadshyra.

Jo, den blir troligtvis avdragsgill. Men om man tillämpar IMD, individuell mätning och debitering är elen dock redan före det nya synsättet kring parkering momspliktigt, betonar Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

Ulrika Hansson pekar på att hur avdragsrätten ska tillämpas är – liksom en hel del annat som berör p-momsen – ännu inte är helt klarlagt. Det finns fallgropar.

– Är man osäker när det gäller momshanteringen är vår rekommendation att man talar med sin revisor eller en skatterådgivare. Att göra fel kan annars medföra avgifter och ännu mera krångel, säger Ulrika Hansson.

Var frågan om p-momsen slutligen landar återstår att se. I nuläget gäller inget annat än Skatteverkets besked. Men värt att notera är såklart hur finansminister Elisabeth Svanteson (M) inte verkar särskilt glad i utformningen och i förra veckan utlovade granskning. På fredag är det också interpellationsdebatt i riksdagen i frågan.