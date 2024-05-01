Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter nedåt. Under 2025 färdigställdes knappt 33 500 bostäder, enligt Boverket en minskning med ungefär 30 procent jämfört med året innan. Myndigheten bedömer att det behövs drygt 52 000 nya bostäder per år fram till 2033 för att nå balans på marknaden.

Riksbyggen menar att en central del av problemet är hur finansiering av bostadsrättsprojekt fungerar. Byggherrar tvingas i dag sälja runt hälften av bostäderna innan banken beviljar lån. När köpare tvekar eller nekas kredit stannar projekten.

Nu föreslår Riksbyggen två statliga åtgärder. Det första är en kreditgaranti som ska göra det möjligt att sätta spaden i marken redan vid 30 procents försäljningsgrad, kopplad till hållbarhetskrav och projektets ekonomi. Det andra är ett statligt brygglån riktat till köpare som vill köpa nytt innan de sålt sin befintliga bostad, utan den riskpremie som privata banker tar ut.

– Det skulle göra stor skillnad att kunna få finansiering och starta byggandet redan när vi sålt cirka 30 procent av bostäderna i ett projekt. Ett ökat bostadsbyggande ger förutom fler nya bostäder där folk vill bo även ökad sysselsättning och ett viktigt bidrag till Sveriges BNP, säger Ulrika Nyström, affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen.