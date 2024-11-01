Sju av tio svenskar vill bo i småhus, enligt regeringen. Ändå var bara 14 procent av de nyproducerade bostäderna 2025 småhus med äganderätt. Boverkets prognos från mars 2026 pekar inte på någon förändring de närmaste åren.

Det är mot den bakgrunden som Stefan Attefall nu presenterar sin femte delredovisning som egnahemskommissionär.

– Det behöver byggas mer såsom folk vill bo. Därför arbetar vi nu intensivt med flera reformer för att stimulera småhusbyggandet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Attefall menar att fler småhus inte tillkommer enbart med statliga regler eller finansiering. Att det även handlar om kultur. Han slår fast att kommunerna redan i dag, inom befintlig lagstiftning, kan inrätta tomtköer med behovsprövning, ge det egna bostadsbolaget uppdraget att bygga småhus för försäljning, upplåta tomträtter med friköpsvillkor och direkt subventionera hushålls köp av nybyggda småhus.

Det kommunala stödsystemet är i praktiken nästan uteslutande inriktat på hyresbostäder. Boverkets handbok för bostadsförsörjning nämner knappt äganderätt till småhus som ett alternativ, påpekar Attefall.

”Att det offentliga stödet också ska kunna leda till ett boende i ett eget hem med markkontakt kan inte vara kontroversiellt. Det är bara tanken som känns ovan för vissa”. skriver Stefan Attefall i sin rapport.

I delbetänkandet finns fem förslag till regeringen.

Sätt upp ett mål om 40 procent för andelen småhus i nyproduktionen. Ge förstagångsköpare av nybyggda småhus en möjlighet att låna upp till 95 procent av småhusets värde. Förnya tomträttsinstitutet (med förköpsvillkor). Ge Konsumentverket i uppdrag att sprida sina Tips inför att bygga hus. Staten bör dela ekonomisk risk med kommuner som väljer att stödja unga hushåll till ett nybyggt småhus.

Fastighetstidningen rapporterade i november 2024 om Attefalls första delredovisning, där han pekade ut tre problemområden: kommunernas detaljplaneprioriteringar, höga avgifter och kreditrestriktioner. Sedan dess har arbetet fördjupats i fyra ytterligare delredovisningar. Slutredovisningen lämnas i januari 2027.