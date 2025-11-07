Det var under torsdagens interpellationsdebatt som socialdemokraten Marie Olsson tog upp vad hon menar är en käftsmäll mot hyresgäster och bostadsrättsinnehavare – moms på parkeringsplatserna. Hon refererade till en familj som kontaktat henne vars utgifter kommer att höjas med 6000 kronor per år.

– För många äter det upp hela skattesänkningen, sa Marie Olsson.

Hennes fråga till finansminister Elisabeth Svanteson (M) var varför regeringen gjort det ännu dyrare att bo och parkera.

Elisabeth Svanteson skyndade sig att bedyra att det inte alls är regeringens verk, utan helt en tolkning av Skatteverket.

– Men jag ska i ärlighetens namn säga att jag blev väldigt förvånad ,för inte så många dagar sedan, när jag såg det här beslutet och den här tolkningen från Skatteverkets sida, sa Elisabeth Svanteson.

Även om finansministern mest kunde konstatera att det är myndigheter som tolkar lagstiftningen, medan riksdagen stiftar lagar, så kommer hon och finsnsdepartementet att analysera frågan ha kontakt och diskussion med Skatteverket för att förstå hur man kom fram till den här tolkningen.

– Vi får ta det därifrån så att säga. Men nej, regeringen har verkligen inte fattat det här beslutet, sa Elisabeth Svanteson.