Sverige och Finland toppar en dyster europeisk statistik. Sedan räntehöjningarna 2022 har bygglovsvolymerna i Sverige fallit med 57 procent och i Finland med 58 procent, jämfört med perioden 2019–2021. Danmark uppvisar en liknande utveckling, med en nedgång på nära hälften. Det visar Catella Research i den senaste upplagan av European Residential Market Overview, som kartlägger bostadsmarknaden i 59 städer i 16 europeiska länder under första kvartalet 2026.

Samma tendens gäller färdigställda bostäder. I Sverige minskade antalet färdigställda bostäder med 39 procent och i Finland med 36 procent under den analyserade perioden. Österrike och Danmark redovisar liknande trender. Sammantaget sjönk antalet färdigställda bostäder i de analyserade länderna med i genomsnitt 15 procent under 2023–2025 jämfört med perioden 2019–2021. Eftersom byggloven speglar vad som är på väg att byggas, snarare än vad som redan är klart, pekar rapporten mot att nedgången ännu inte är till ända.

– Uppgifterna visar att den europeiska bostadsbristen i grunden handlar om ett utbudsunderskott. För många europeiska städer skjuts ett lättat bostadsmarknadsläge upp ytterligare, och det strukturella överskottet på efterfrågesidan kommer sannolikt inte att mötas under de närmaste åren, säger Dr. Lars Vandrei, forskningschef på Catella Investment Management GmbH.

Det nordiska mönstret skiljer sig tydligt från Sydeuropas. Spanien och Portugal är de enda länder i undersökningen som redovisar ökningar i både bygglov och färdigställda bostäder. Catella bedömer dock att den nya produktionen inte är tillräcklig för att märkbart lätta på trycket i kärnmarknader som Madrid, Barcelona och Lissabon, vars bostadsmarknader präglas av strukturellt lågt utbud sedan länge.

Trots det bistra nybyggnadsläget förblir prisbilden i de nordiska städerna relativt modest i ett europeiskt perspektiv. I Stockholm är genomsnittshyran 15,60 euro per kvadratmeter och genomsnittspriset för bostadsrätter uppgår till 7 950 euro per kvadratmeter, med ett primärt direktavkastningskrav på 2,70 procent. I Göteborg är motsvarande siffror 13,90 euro, 4 800 euro respektive 3,70 procent, och i Malmö 12,60 euro, 2 900 euro och 4,20 procent. I Köpenhamn är genomsnittshyran 32,50 euro per kvadratmeter och bostadspriset 10 500 euro, med ett direktavkastningskrav på 4,15 procent. Aarhus redovisar en hyra på 22,00 euro, ett pris på 5 750 euro och ett direktavkastningskrav på 4,70 procent.

– Bostadsregleringar har varit en avgörande drivkraft bakom prisbilden och potentiell avkastningsrörelse i de europeiska marknaderna. Förändringar i transaktionsskatter, som i Nederländerna och Barcelona, påverkar direkt investeringsbeteendet och prisbildningen, vilket understryker vikten av att förstå lokala marknadsdynamiker vid sidan av strukturell efterfrågan, säger Petra Blazkova, chef för Catella Group Research and Strategy.