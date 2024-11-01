Onsdagen den 27 maj drar politikdagarna i Järva igång – i år för tionde året i rad. På plats finns flera organisationer och samhällsaktörer. Däribland Hyresgästföreningen i Stockholm, som i år satsar på en utökad närvaro med flera seminarier och rådgivning för besökare.

Victor Thomsen, press- och opinionschef på Hyresgästföreningen, beskriver Järvaveckan som ett viktigt forum för att komma närmare hyresgästerna.

[ Annons ]

– Järvaveckan skiljer sig från exempelvis Almedalsveckan, som är betydligt bredare. Här kan vi i stället fokusera på frågor som trygghet och den ekonomiska situationen för människor i vardagen, säger han.

Hyresgästföreningen i Stockholm har deltagit i Järvaveckan sedan starten. Att man i år valt att växla upp sitt deltagande beror delvis på det stundande valet.

– Vi driver ju ständigt opinion, året om. Men Järvaveckan är en mötesplats där vi kan träffa faktiska hyresgäster – och där de kan komma i kontakt med oss som organisation, säger Victor Thomsen.

[ Annons ]

Med en blick på programmet kan man konstatera att det finns mycket för den som är intresserad av hyressättning. Vad händer när hyrorna höjs – och vem betalar priset? och Samtal om marknadshyra är två exempel. Då är det Hyresgästföreningen som arrangerar och står för både insikt och åsikt.

Bland fastighetsbolagen är deltagandet däremot mer begränsat. Endast ett fåtal finns representerade bland arrangörerna, och ännu färre har i år valt att arrangera egna seminarier och panelsamtal.

Ett av de fastighetsbolag som tidigare deltagit på plats är Einar Mattsson. I år har man i stället valt att enbart medfinansiera veckan.

– Vi har stöttat Järvaveckan sedan begynnelsen då det ”bara” var en filmfestival. Genom åren har vårt deltagande i programmet varierat. Vissa år mer, vissa år inte alls. Allt beroende på i vilken utsträckning som arrangörerna velat att vi deltar. I år har vi inte fått några förfrågningar. Mer komplicerat än så är det inte, skriver Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson, i en kommentar till Fastighetstidningen.

Hos Victoriahem är beslutet det motsatta. Som en av de största fastighetsägarna i Järvaområdet med över 3 000 lägenheter, är det en självklarhet att medverka, menar Peter Lindström, regionschef på Victoriahem.

– Det är ett ypperligt tillfälle för oss att prata om vårt sociala arbete direkt med hyresgästerna. I år lägger vi stort fokus på vårt miljövärdsprogram, som gör det möjligt för våra hyresgäster som i dag saknar arbete att komma ut i arbetslivet, säger han.



Att man i år valt att inte fokusera på hyresättningsfrågan är enligt Peter Lindström ett aktivt val.



– Vi väljer varje år olika teman för Järvaveckan. Samtidigt har vi en god dialog med både Hyresgästföreningen och våra hyresgäster kring hyrorna, vilket gör att det inte behöver ta plats här.



Järvaveckan 2026 äger rum från och med onsdag 27 maj till och med lördag 30 maj på Spånga IP i Järvaområdet.