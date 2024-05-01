”Tech bro” har blivit något av ett modeord i svenska medier under den senaste tiden. Få verkar dock riktigt överens om vad termen faktiskt innefattar. Jonas Jonsson, vd på ByggVesta, passar in på de flesta definitioner av vad en tech-profil innebär: amerikanskt uppväxt, utbildad inom tech, grundare av ett tech-bolag, med en dragning mot det nya och snabbväxande.

Ändå är det inte i teknikvärldens mittpunkt Silicon Valley han hamnat, utan mitt i Sveriges bostadsmarknad.

Jonas Jonsson hade nyss sålt sitt tech-bolag när ett projekt dök upp på hans radar. Hans pappa Lars Jonsson hade grundade Stellar Holdings i Seattle 1989, ett fastighetsbolag med verksamhet i både USA och Sverige, som också äger det svenska Byggvesta. Bolaget sökte en partner för ett transit-orienterat mixed use-projekt i Seattle.

Det lät intressant och han hade lite tid över. Han tänkte ge det sex månader.

– Men jag älskade det, även om det var inte en del av planen. Det var inte så att jag blev tillsagd att göra det här, eller ens trodde att jag ville göra det här, säger Jonas Jonsson.

Han växte upp med en fot i varje kultur, en svensk pappa och en amerikansk mamma. Somrar spenderades på västkusten, och han utförde även ett utbytesår i Linköping, tech och mjukvaruutveckling pluggade han i USA. Fastighetsbranschen uppfattade han som för långsam, och lite för tråkig. Men när han väl kom in i den väcktes något i honom.

– Inom tech bygger du något och om fem år är det mer eller mindre föråldrat. Men i fastigheter bygger du något som förhoppningsvis står kvar om 50 eller 100 år. Du kan fysiskt gå igenom det och se folk leva där, säger han.

Samtidigt märkte han snabbt att många av de som byggde aldrig ens bott i en hyresrätt. Om de hade gjort det var det för 20–30 år sedan.

– De var så långt från konsumenten att de inte hade känsla för vad de faktiskt ville ha. Det sågs väldigt mycket som en investeringsprodukt, byggt för att ge en avkastning som fungerar på ett kalkylblad, säger Jonas Jonsson.

Det är ett tänk han känner igen från tekniktiden, fast omvänt. Där börjar nämligen allt med kunden.

– I tech är allting kundcentrerat. Det är den första frågan: vem är kunden och vad vill den ha? Den frågan ställdes inte på samma sätt i fastighetsbranschen.

Efter sju år på Stellar Holdings i Seattle tog han steget till Sverige och Byggvesta där han tog över rollen som vd efter sin lillasyster Jenny Jonsson. Samma mönster mötte honom här, om än var det ännu tydligare i Sverige.

– Nya byggnader kan upplevas som ganska sterila eller väldigt standardiserade, speciellt om man jämför med USA. Men det behöver inte vara så tråkigt och allvarligt, särskilt när man tänker på vilka som faktiskt hyr. Det är personer i 20- och 30-årsåldern som vill ha något med lite personlighet.

Han pekar inte på dyra lösningar. Det handlar om att skapa miljöer där människor faktiskt vill vara, möta sina grannar och känna tillhörighet. Gemensamma ytor, genomtänkta material och ett genomtänkt helhetsgrepp kan göra den skillnaden.

Mer än 60 procent av Stockholms hushåll är enpersonshushåll, den högsta siffran i världen. Ensamhet är ett växande problem i just den åldersgrupp som hyr nyproduktion. Men Jonas Jonsson är noga med att det inte är ett problem som löser sig med en app.

– Det måste lösas i de fysiska rum folk faktiskt bor i. Och hemmet är den mest uppenbara platsen för det. Det händer inte av sig självt, det måste vara en del av hur hela rummet är tänkt.

Han ser en outnyttjad möjlighet i branschen. Man ställer krav på fasad och planlösning, men inte på hur byggnaden skapar förutsättningar för att människor möts. Byggvesta har gjort det i sina studentboenden, med lounger, trädgårdar och ambassadörer som introducerar nya hyresgäster för sina grannar. Han vill ta det längre.

– Man säger inte att man vill skapa en byggnad som ska hjälpa folk att skaffa vänner och träffa varandra. Man säger att man vill ha så mycket BTA, så mycket LOA, så mycket effektivitet som möjligt.

ByggVesta grundas av Åke Eriksson i Vesta utanför Linköping. Foto: ByggVesta

ByggVesta fyller 75 år i år. Bolaget började som en byggentreprenad och var bland annat med och byggde de svenska kärnkraftsreaktorerna. Bostäder kom in i bilden i början av 2000-talet, och sedan dess har modellen varit densamma: bygg för att äga, inte för att sälja av.

Det är den modellen Jonas Jonsson kallar barbellen, kombinationen av att utveckla och äga. Han menar att det är förklaringen till att bolaget överhuvudtaget överlevt 75 år.

– Vi har kunnat stå emot nästan ett dussintal marknadscykler. Anledningen är att befintliga fastigheter ger stabila kassaflöden, medan utvecklingen driver tillväxt och ger högre avkastning men också högre risk. De här sakerna måste vara i balans, säger han.

Jubileet firas med branschforumet Future Living Summit, om hur bostaden behöver se ut i framtiden. Bakgrunden är att ett projekt i Stockholm i dag tar i snitt sju och ett halvt år från detaljplan till bygglov, sedan ytterligare två år att bygga. Det som planeras i dag ska stå klart om ett decennium.

– Alla som jobbar i den här branschen behöver tänka långsiktigt. Inte ett eller två år framåt, utan tio. Det är så mycket som förändras i världen just nu, säger Jonas Jonsson.

Det är orden från någon som egentligen bara skulle ge det sex månader.