Jag misstänker att en av mina hyresgäster har drabbats av demens. Jag vill som fastighetsägare göra rätt, men vet inte riktigt hur jag ska agera?



Det är en situation som kräver både omtanke och kunskap. Det är viktigt att komma ihåg att bara misstanken om demens inte är skäl för uppsägning. Om du däremot är orolig för hyresgästens hälsa eller säkerhet kan du alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten. De kan bedöma om personen behöver stöd eller om det finns behov av en förvaltare, vilket i så fall beslutas av kommunens överförmyndarnämnd.

Mycket handlar såklart också om vilket förhållande man har till sin hyresgäst. För fastighetsägare med ett mindre bestånd är det inte ovanligt att man har en personlig relation med sina hyresgäster. Kanske känner man någon anhörig som kan kontaktas? Där kan jag dock inte ge några råd inom juridikens ramar.

Men oavsett hur man väljer att hantera situationen kan det inte nog betonas hur viktigt det är att hålla sig till formalia. Det handlar inte bara om att göra rätt, utan lika mycket om att i det som kan uppfattas som ren formalia finns ett inbyggt skyddsnät.

Återigen finns det rent juridiskt inget i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken) som gör att ett hyresavtal kan sägas upp enbart för att en hyresgäst visar tecken på demens eller ett försämrat hälsotillstånd. Lagen tar bara hänsyn till hälsotillståndet om det leder till problem för andra boende eller för förvaltningen av fastigheten, till exempel om hyran inte betalas, om lägenheten missköts eller om störningar uppstår.

Som hyresvärd behöver du därför alltid agera utifrån situationen i det enskilda fallet. Om hyresgästen till exempel börjar betala hyran för sent kan du behöva skicka en skriftlig tillsägelse med rekommenderat brev, innan du går vidare med en uppsägning. Om det handlar om störningar eller bristande skötsamhet ska du dessutom underrätta socialnämnden genom att skicka en kopia av tillsägelsen dit.

