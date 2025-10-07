Regnet piskar vågrätt som det så ofta gör i Göteborg denna septemberdag. Uppe på taket till Balders huvudkontor står Sharam Rahi för att fotografen Sofia Sabel ser att det kan bli en bra bild. Regnet tilltar och trots paraply blir Sharam bara blötare och blötare.

När fotografen Sofia vill prova en ny vinkel tänker jag att någonstans här skulle de flesta välklädda näringslivschefer sagt ”nä, nu räcker det” och snabbt retirerat in i värmen. Men Sharam Rahi står kvar och levererar de poser som fotografen vill ha.

När vi skulle lämna bussen ville folk inte gå ut. Det var ju så mörkt och ödsligt. Men på morgonen såg vi att det var jättefint

Snäll och omtänksam säger hans omgivning om nya vd:n som ska leda Balder från maj nästa år. Men kanske är hans tålamod på taket också en annan sida av hans personlighet.

– Jag ville som ung bli skådespelare, säger Sharam Rahi tillbaka på sitt rum med kavajärmarna fuktiga av vatten.

Ung är 80-tal i Iran. Han gick i skolan och insåg att han kunde roa sin omgivning, till exempel genom att härma lärarna. Han drömde om en skådespelarkarriär.

Ödet, eller snarare Irans krig mot Irak ändrade helt spelplanen. Familjen flydde till Sverige 1987 för att de två sönerna inte skulle bli inkallade och som för alla flyktingar blev det inte bara ett kast i geografin utan även i kultur.

– Efter någon vecka i landet kom vi till en förläggning i Norrfällsviken utanför Kramfors. När vi skulle lämna bussen ville folk inte gå ut. Det var ju så mörkt och ödsligt. Men på morgonen såg vi att det var jättefint och ett vackert ställe, säger Sharam Rahi.

När han tänker tillbaka på de första åren i Sverige, och även hans liv därefter är det ett mantra som hela tiden återkommer: man måste arbeta hårt och du kan inte ge upp.

– Du förstår, man kommer från ett etablerat liv. Med föräldrar som har jobb, med vänner och bekanta, släktkalas och bröllop och så till noll. För mig var det viktigaste att snabbt hitta ett nytt liv. Om det är skådespeleri, affärer, städa, jobba på café – jag visste inte. Men jag hade himla bråttom för jag ville inte vara en nobody här – jag skulle bli någon, säger Sharam Rahi med emfas.

Var nyfiken, ställ frågor, våga

Som barn i Iran köpte Sharam Rahi vykort i stora förpackningar för att sedan sälja per styck med en liten vinst. ”I grunden är det väl ungefär samma sak som jag gör i dag”, säger han. Foto: Sofia Sabel

Det är en livsfilosofi som han även vill dela med sig till dagens unga, inte minst de som i dag lever i utanförskapets områden. Även Balder har bestånd i dessa miljonprogramsområden, som Biskopsgården och Hisings Backa.

– Det jag alltid försöker säga till unga människor är var nyfiken, ställ frågor, våga. För att lära sig måste man våga att göra fel, det är inte så farligt – det farliga är att inte försöka alls.

Det kunde också gått fel för Sharam Rahi när han hoppar av skolan vid 15 års ålder.

– Det var inte för att jag var skoltrött, eller att jag inte fattade, eller att jag var korkad. Utan det var mer att jag kände att tiden gick. Jag har ju förlorat 14 år och alla andra har ett stort försprång. Så jag har inte tid att sitta lektion efter lektion, det går för sakta. Jag var tvungen att hitta på något annat, säger Sharam Rahi.

Hans föräldrar var inte glada. ”Det är därför vi har kommit hit, så du har möjligheten att utbilda dig och bli någonting”, manade de honom. Hans yngre bror utbildade sig till läkare.

Men om Sharam Rahis ena stora intresse var skådespeleriet så var turligt nog det andra att göra affärer. Som barn i Iran köpte han vykort i stora förpackningar för att sedan sälja per styck med en liten vinst. Drivkraften och spänningen att göra en bra affär fanns bevisligen tidigt.

– I grunden är det väl ungefär samma sak som jag gör i dag, fast förstås med större värden och med matematiska kalkyler som gör affärslivet enklare och mer förutsägbart än att gå runt med vykort utan att veta om de blir sålda.

Sedan handlar det förstås mycket om att göra rätt riskbedömning och ha bra magkänsla

Så det är inte någon rocket science att driva ett fastighetsbolag?

– På sätt och vis. Du vet på ett ungefär vad hyrorna i ett område ska vara. Är det för högt flyttar dina hyresgäster och du måste sänka hyran, och med det värdet på huset. Sedan handlar det förstås mycket om att göra rätt riskbedömning och ha bra magkänsla och det kommer med att man har gjort det länge, säger Sharam Rahi.

Fastighetsägandets och förvaltningens matematik fick han upp ögonen för 1989 då han tillsammans med sin bror och mamma drev en servicebutik i Göteborg. En mäklare skulle göra ett överlåtelseavtal och Sharam, 18 år fyllda, började ställa massa frågor om hur branschen fungerar, vad mäklare tar i provision med mera. Att ställa frågor, även de ”dumma”, är hans motto.

– Jag blev genast nyfiken på om fastigheter var något man kunde tjäna pengar på och bestämde mig för att det var en bransch jag ville vara i.

Sharam Rahi startade ett café 1995 även då med bror och mamma. Erik Selin ägde fastigheten cafét låg i. När de möttes här uppstod det som Sharam Rahi kallar en osannolik kemi mellan de två. En relation både i affärer och privat som sträckt sig fram till i dag, och som även är grunden till att storägaren känner sig trygg med att lämna över vd-posten till den sex år yngre kollegan

– Vi hittade varandra direkt eftersom vi båda är intresserade av att göra affärer, och på den vägen är det, säger Sharam Rahi och får det att låta helt okomplicerat.

Jag tilldelades nog detta rum för att de visste att jag inte tittar på fotboll

Erik Selin har inte heller en akademisk bakgrund. Han har gått en gymnasieekonom-utbildning innan han började göra fastighetsaffärer. Sharam konstaterar att deras cv:n som de såg ut då inte räckt särskilt långt i karriären.

De har enligt Sharam Rahi samma tempo i kroppen och trots att de kommer från olika kulturer så förstår de intuitivt varandra. Och så är ingen av intresserade av att titta på fotboll. Paradoxalt ligger Balders huvudkontor bredvid Ullevi och från Sharam Rahis kontorsfönster är det rätt bra utsikt ner mot planen.

– Jag tilldelades nog detta rum för att de visste att jag inte tittar på fotboll, och kan då fokusera på att jobba i stället, säger han med ett leende.

Komikern hos honom tittar fram titt som tätt.

Arbetsuppdelningen mellan Erik Selin och Sharam Rahi satte sig rätt snabbt redan när de startade Balder 2005.

– Jag skötte jobbet på golvet och Erik hade alla kontakterna med kunder. Den dagliga operativa driften och utvecklingen av bolagets olika kontor i landet har legat på mig under lång tid.

Men snart ska du ju sköta Eriks jobb också.

– Ja, precis, det ska bli roligt och även lite läskigt. Än så länge gör jag det jag gjorde i går och i förrgår och förra året. Tror inte att det blir så stora förändring. Vi har en stark organisation med kompetenta personer och jag ser fram emot att ta mig an uppgiften.

Finns det en ”baldersk” filosofi som skiljer sig från andra fastighetsbolag?

– Inte särskilt. Kanske att vi har korta beslutsvägar och att vi sköter allt vårt arbete inhouse. Det är en stor fördel som gör att saker går fortare och att vi har full koll på processer, säger Sharam Rahi.

Sharam Rahi söker fortfarande kicken att göra bra affärer. Foto: Sofia Sabel

Jag älskar en stor gryta på bordet och massa folk hemma

Han tar mig med till våningsplanen under direktionen för att visa vilka aktiviteter som pågår i huset.

– Det här är actionavdelningarna som jag älskar, som jag springer mycket hos. Det är ju där det jobbas, säger han entusiastiskt.

När han visar runt på avdelningarna och hälsar på sin personal påminner Sharam lite om en idrottscoach som peppar sina adepters. ”Hej, har du stängt den affären?”. ”Här sitter de duktigaste teknikerna i stan”. ”Här har de superkoll på pengarna”. Tydligt är att han har en nära kontakt med sina anställda.

De trettio åren på Balders har även gjort Sharam Rahi till en förmögen man. Han äger aktier värda cirka 350 miljoner kronor. Så sent som 19 augusti fyllde han på med 100 000 aktier i portföljen, en signal att den nya vd:n tror på bolaget.

Vad innebär då denna rikedom för honom?

– I första hand en frihet. Privat kan man ju inte göra av med så mycket, jag har inte så stora behov och jag lever ett vanligt familjeliv där vi bor och äter bra, åker på en veckas semester då och då. För mig är det viktigaste ett rikt socialt liv, mycket vänner, barn och barnbarn. Jag älskar en stor gryta på bordet och massa folk hemma.

Sharam Rahi säger att han inte tror att mycket pengar automatiskt leder till lycka.

– Man blir visserligen tryggare men lycka måste man jobba på. Sedan är du ju inte så att nerv och driv försvinner bara för att man blir rik – jag söker fortfarande den där kicken att göra bra affärer.

Ingen golf eller fotboll, men ett intresse som sticker ut vid sidan av affärer så är det matlagning. All mat som kommer på bordet hemma i familjen med frun Anna och treåriga dottern står Sharam för.

– Jag tycker om att laga mat från grunden.

Sedan börjar vi diskutera persisk mat och inte minst riset med den hårda skorpan, tadigh, där Sharam får något lyriskt i blicken.

Han blir 53 år när han tar över vd-stolen och har många aktiva år framför sig.

Men hur ser hans perspektiv ut framåt?

– Min dröm är att starta en egen stiftelse för utsatta ungdomar. Jag vill ta in ungdomar i program och använda min erfarenhet av det går att komma långt även med små förutsättningar. En sorts mentorskap – för att inte kasta bort erfarenheten, säger Sharam Rahi.

Allt för många unga tänker”det spelar ingen roll, det är ändå bara skit

Han säger att det är allt för många unga som tänker ”det spelar ingen roll, det är ändå bara skit.”

– Då har man ett större problem. Man kan inte skylla på andra hur länge som helst. Som barn behöver man omhändertagande, men när man kan hantera sig själv – säg i sena tonåren – måste man ta ansvar. Om jag som 50-åring satt här och skyllde på allt som hände när jag kom till Sverige då skulle jag fastnat i mitt bagage.

Innan vi skiljs säger Sharam:

– Jag tänker att allt kanske låter lätt när vi pratat vid, men det har varit år av slit och svett och tårar. Men jag är född positiv och försöker se något positivt i det mesta. Det har hjälpt mig.