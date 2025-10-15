Med budskap som ”Kranen läcker. Lugn, ett samtal räcker” vill Fastighetsägarna stärka hyresrätten. Nu lanserar de kampanjen Hyresrätt. Så rätt.

– Hyresrätten fyller en viktig roll på bostadsmarknaden. Samtidigt är bilden av den ofta alltför snäv. Vi vill påverka attityderna och bidra till en mer nyanserad syn, säger Clara Winblad, kommunikationschef på Fastighetsägarna Syd.

För Fastighetsägarna är det dock inte ett helt nytt initiativ. Tvärtom är kampanjen en del av ett långsiktigt arbete som intensifierades förra året, då med fokus på beslutsfattare och unga vuxna på väg in på bostadsmarknaden. Nu riktas insatserna i stället direkt mot hyresgästerna.

– Vårt mål är att stärka stoltheten hos de personer som bor i hyresrätt i dag, men också väcka intresse hos framtida hyresgäster. Vi vill att fler ska se hyresrätten som ett attraktivt och långsiktigt boendealternativ, säger Clara Winblad.

Hon menar att många i dag ser hyresrätten som ett tillfälligt boende, snarare än ett boende som fungerar genom hela livet. Och att dess fördelar ofta hamnar i skymundan.

– Hyresrätten kan göra livet enklare. Fastighetsägaren ansvarar för det praktiska, vilket ger hyresgästen mer tid för familj, fritid och annat som hör livspusslet till. Dessutom innebär det ofta ett tryggt val, med en förutsägbar månadskostnad.

Kampanjen, som startar i dag och pågår till mars nästa år, är tänkt att möta hyresgästerna i deras vardag – i trappuppgången, i brevlådan och på sociala medier. Materialet är tillgängligt för fastighetsägare att ladda ner och använda fritt, förklarar Clara Winblad, som hoppas att många ska vilja vara en del av satsningen.

– Alla av våra medlemmar har inte egna marknadsavdelningar med muskler att jobba med den här typen av frågor. Här kan vi som branschorganisation göra en insats, säger hon.