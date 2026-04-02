Bostadspriserna steg med 1,7 procent under mars månad, justerat för säsongsmönster och tillfälliga effekter steg priserna med 0,3 procent. Det visar SBAB Booli Housing Price Index.

Lägenhetspriserna steg med 0,7 procent under perioden, främst i norra Sverige. Storgöteborg såg som ensam region sjunkande priser under mars. Prisuppgången under perioden januari–mars i år ligger under snittökningen motsvarande period mätt sedan 2014

Robert Boije, chefsekonom på SBAB menar att kriget i Mellanöstern så här långt inte verkar ha satt något större negativt avtryck på bostadsmarknaden.

– Om inflationen och räntorna går upp – eller förväntningarna tilltar om att det kommer att ske – är det troligt att bostadspriserna kan komma att utvecklas betydligt svagare framöver, säger han.