Kvarteret, som Reliwe utvecklar tillsammans med Wallenstam, ska stå klart för första inflyttning till årsskiftet 2027/2028, i samband med att tunnelbanan beräknas öppna för trafik till Barkarby.

I slutet av 2028 är planen att hela kvarteret ska vara färdigställt, säger Anders Whass, Reliwe AB.

– Vi ser fram emot att starta byggnationen och fortsätta utvecklingen av området. Vi har haft en bra och effektiv dialog med kommunen under projektering och bygglovsprocess.

Kvarteret ska innehålla 333 bostäder om 1-4 rum och kök, varav 218 är bostadsrätter/äganderätter och 115 är hyresrätter. Till detta kommer 1 200 kvm kommersiella lokaler för restauranger, kaféer och annan service och handel.

Gestaltningen bygger på tre olika karaktärer; pampig storstad, småstad och innergård, som tillsammans skapar en variationsrik och sammanhållen helhet. Bakom gestaltningen står arkitektbyrån Fojab.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035.

– Det här kvarteret kommer att bidra stort till Barkarbystadens livfulla och hållbara stadsmiljö och vara ett av de första man ser när man kliver upp från tunnelbanan, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anders Whass från Reliwe, Eva Ullberg från Järfälla kommun, Johan Proos från Reliwe och Emma Feldman från Järfälla kommun tar första spadtaget på kvarteret Barkarbyporten i Barkarbystaden.

Under de kommande tio åren växer en helt ny stad fram i Barkarby med tusentals nya bostäder, arbetsplatser, hotell, handel, service, restauranger och lokaler för idrott, hälsa, kultur, utbildning och vård.

Allt detta granne med regionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg kommer att binda samman Mälardalen och Stockholm på ett helt nytt sätt och göra Barkarby till en strategiskt viktig plats i regionen.

– Att Barkarbystaden fortsätter att växa och utvecklas och att Reliwe nu sätter spaden i marken för kvarteret Barkarbyporten är ett viktigt steg och ett fint kvitto på att utvecklingen går framåt, trots några tuffa år i byggbranschen. Det är genom samverkan och samarbete som Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att byggas på ett långsiktigt attraktivt och hållbart sätt i en levande stadsmiljö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.