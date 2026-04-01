Tidigare i år meddelade telekomjätten Ericsson att bolaget säger upp över 30 000 kvadratmeter av sin hyrda yta och därmed delvis lämnar Kista. Redan innan dess hade flera stora aktörer, däribland IBM och Fujitsu, dragit ned eller flyttat sin verksamhet.



Nu meddelar det rödgröna styret i Stockholms stad att de etablerar ett kommunalt fastighetsutvecklingsbolag för att vända utvecklingen i det pressade företagsområdet.

– Vi har alldeles för hög vakansgrad i Kista och våra ordinarie processer går inte tillräckligt fort. Vi behöver matcha de privata fastighetsbolagen på ett bättre sätt. Därför startar vi nu ett fastighetsutvecklingsbolag, ett holdingbolag, för Kista, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i en intervju med Dagens industri.

Det nya bolaget ska enligt Karin Wanngård arbeta brett – både med att utveckla befintliga fastigheter och obebyggda tomter, men också tillsammans med privata fastighetsägare med hög vakansgrad kunna bilda dotterbolag kring specifika fastigheter.

Samtidigt betonar finansborgarrådet i Di-intervjun att kommunen inte har som huvudmål att bli en stor fastighetsägare i området.

– Det finns inget egenintresse att köpa fastigheter som inte är till salu. De privata fastighetsägarna gör ett enormt jobb i Kista och jag hoppas att de kommer att vilja fortsätta göra det. Men är det så att det dyker upp någonting som någon vill sälja, då är det klart att bolaget kan köpa. Men det är inte huvudsyftet.

Parallellt med det nya fastighetsutvecklingsbolaget planerar Stockholms stad att inrätta ett Kista Advisory Board, där stadens ledning, fastighetsägare och andra aktörer kan samordna arbetet med utvecklingen av Kista.