Bygginvesteringarna i Sverige väntas ta fart under de kommande åren. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens senaste prognos ökar investeringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med drygt åtta procent under 2026 och 2027.

Uppgången drivs framför allt av satsningar på samhällskritisk infrastruktur, stigande investeringar i lokaler samt ett gradvis ökat bostadsbyggande.

– Inom anläggningssektorn ökar investeringarna i både privat och offentlig regi. Särskilt tydlig är tillväxten inom VA-, energi-, och järnväg, medan väginvesteringarna är mer begränsade, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Även lokalinvesteringarna visar tecken på återhämtning efter en period av nedgång.

– Statliga satsningar inom försvar och kriminalvård driver utvecklingen i år, medan industrisatsningar och privata aktörer får en större roll under nästa år, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bostadsbyggandet, som under flera år legat på låga nivåer, visar samtidigt en försiktig återhämtning. Den uppgång som inleddes under 2025 väntas fortsätta. Enligt prognosen påbörjas 33 500 bostäder i flerbostads- och småhus i år, för att öka till 35 900 nästa år.

– Relativt lågt ränteläge, lättade amorteringsregler och ökade inkomster gör att fler hushåll kan köpa ny bostad. Nybyggnationen beräknas öka mer än ombyggnad, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Regionalt väntas bygginvesteringarna öka mest i Stockholm, där uppgången beräknas till omkring 11 procent. I Göteborg och Malmö prognostiseras ökningar på drygt fem respektive sex procent.