På scenerna från och med mars 2027 kommer det bli liveframträdanden av både internationella och lokala artister. Publiken kommer även att få ta del av konst, poesikvällar, marknader och matupplevelser.

Kultur är helt avgörande för ett levande Marievik, enligt Natalie Aranda, platsutvecklare på AMF Fastigheter. Hon menar att Stockholms livescener och kulturella mötesplatser behöver bli fler, och att Selam i Marievik blir ett viktigt tillskott som vidgar Stockholms kultur- och uteliv.

– Vi är väldigt glada över att just Selam ska driva scenen. Med deras gedigna erfarenhet och passion kommer de att sätta Marievik på den internationella kartan. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en plats som bjuder på nya upplevelser, där kvarterskrog möter scenkonst, och där alla kan känna sig hemma. Jag vågar lova att Selam blir en plats där man stannar längre än planerat, säger Natalie Aranda.

Livescenen är en central del i AMF Fastigheters utveckling av Marievik där musik, mat, konst och människor delar samma plats. Nu får Marievik en samlingspunkt där stockholmare kan mötas efter jobbet, upptäcka nya artister eller stanna en hel kväll med mat och dryck.

F.v. Natalie Aranda, Mapei, Teshome Wondimu.

Kulturorganisationen Selam har i 30 år levererat ett varierat utbud av musik och kultur i Sverige. Genom konserter och festivaler på bland annat Fasching, Nalen, Konserthuset och Stockholms Kulturfestival har Selam gjort ett tydligt avtryck i Stockholms kulturliv.

När nu Selam för första gången får en livescen i eget namn vill man bidra till ett skifte i Stockholms kulturutbud där Selam aktivt kommer att jobba för en större bredd. Det kommer att bubbla av musik, mat och konst från hela världen, lovar Teshome Wondimu, grundare och vd av organisationen Selam.

– Här kommer livemusik att stå i centrum, men vi gör också plats för restaurang, bar, marknader och utställningar. Vi har länge visat att det finns en stark efterfrågan i Stockholm för internationella kulturuttryck, och ser nu till att de uttrycken får ett bestående hem, säger Teshome Wondimu.

Fakta: Selam i Marievik

Lokalen ligger på markplan i Modehuset, intill kajbadet och torget där AMF Fastigheter ska bygga ett 16 våningar högt hotell, ritat av franska arkitekten Manuelle Gautrand. Lokalen är 1 300 kvadratmeter stor och rymmer en större scen med plats för 700 personer i publiken, en mindre scen med plats för 300 personer samt en restaurang. Selam öppnar i mars 2027.