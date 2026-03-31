Turerna kring fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergis prisökningar har varit många. Nu visar Energimarknadsinspektionens (Ei) granskning att kunderna inte fått den information de har rätt till enligt fjärrvärmelagen.



I 23 nät stoppas bolaget från att införa de nya priserna, eftersom prisändringarna saknar giltiga skäl – något Solör delvis motsätter sig.

– Vi håller på att gå igenom dokumentationen och kan konstatera att vi gjort fel i bland annat Vallentuna och Åkersberga. Men i Småland anser våra jurister att det är en felaktig bedömning, och att vi har med de punkter man ska ha i ett prisbrev. För just det området kommer vi därför att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut, säger Pär Westborg, marknadschef på Solör.

[ Annons ]

Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, välkomnar Ei:s beslut och menar att det bekräftar det som organisationen och medlemmar länge har varnat för.

– Bristen på information, transparens och kunddialog från Solör är inte en tillfällighet utan en del av ett systematiskt arbetssätt. Att kunder i många fall inte ens fått veta varför priserna höjs är inte bara anmärkningsvärt, det är oacceptabelt. Medlemmarnas tålamod med Solör är förbrukat och är nu på gränsen till ren ilska, säger han och pekar på det stora antalet nät där Solör fått anmärkning på obefintlig eller bristande information.

Solör slår dock ifrån sig.

– Det är definitivt inte systematiskt. Däremot är det djupt olyckligt att informationen inte varit rätt från början. Det finns ingen bra förklaring till varför, och det är inte på något sätt bra att den här typen av felaktigheter slinker igenom. Nu gör vi det vi ska enligt Energimarknadsinspektionen – vi krediterar de extra debiteringar vi har gjort och kommer att skicka ut ett uppdaterat prisbrev, säger Pär Westborg.

Samtidigt menar Rikard Silverfur att problemet är större än enskilda brister.

– Kunderna har i praktiken inget skydd mot oskäliga priser, och det här beslutet visar det tydligt. Solör fälls för bristande information – inte för hur priserna sätts, som kan fortsätta vara mycket höga utan att prövas. Det beror på hur regelverket är utformat. Därför måste Energimarknadsinspektionens förslag om en ny tvistelösning, där priser faktiskt prövas, införas skyndsamt.

Även Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta, delar Silverfurs uppfattning att enstaka tillsynsbeslut inte är tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

– När kunder saknar möjlighet att välja bort en leverantör blir det extra viktigt att systemet upplevs som rättvist och rimligt. Det behövs ett kundskydd som faktiskt fungerar i praktiken. Det handlar ytterst om förtroendet för hela fjärrvärmesystemet, säger Björn Berggren.

För att Solör ska få införa de nya priserna måste de nu informera kunderna på nytt och förklara prisändringen. Vid framtida prisändringar ska Solör också rätta till övriga brister som Ei upptäckt, bland annat att informationen tidigare har varit för generell eller endast redovisats som lagtext i bilagor.

Senast den 29 maj ska Solör redovisa till Ei vilka åtgärder som har vidtagits och planeras, och skicka med de meddelanden som gått ut till kunderna.