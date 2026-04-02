Läsarfråga:

Det har brunnit i en av mina bostadslägenheter och skadorna är så pass stora att hyresgästen dessvärre inte kan bo kvar. Är jag som hyresvärd skyldig att erbjuda en annan lägenhet?

[ Annons ]

Svar:



Tack för din fråga!

En brand i hemmet är en omvälvande händelse. För den som drabbas handlar det inte bara om en bostad som skadats, utan om trygghet som gått förlorad. Samtidigt behöver situationen hanteras utifrån de regler som gäller i hyreslagen.

Vad som gäller beror främst på hur omfattande skadorna är och hur branden uppstod.

Om skadorna är så omfattande att lägenheten inte längre kan användas som bostad kan hyresavtalet upphöra. Hyresgästen ska då få besked om detta så snart som möjligt.

Hyresgästen kan under vissa förutsättningar ha rätt till ett nytt hyresavtal när det finns en lägenhet att erbjuda. Det kan vara den tidigare lägenheten efter återställande eller en annan likvärdig bostad. För att en sådan rätt ska finnas krävs att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Vill hyresgästen göra anspråk på en ny lägenhet ska detta meddelas hyresvärden inom tre månader från det att hyresavtalet upphörde.

Om lägenheten däremot kan återställas och hyresförhållandet består har hyresgästen rätt till nedsatt hyra under den tid lägenheten är i bristfälligt skick, förutsatt att hyresgästen inte själv har orsakat skadan.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för hyresvärden att ordna tillfälligt boende under den tid lägenheten inte kan användas. Samtidigt är det ofta en mycket påfrestande situation för den som plötsligt står utan sitt hem. I många fall kan hyresgästens hemförsäkring ersätta kostnader för evakueringsboende. Att tidigt informera om detta, och att möta hyresgästen med tydlighet och omtanke i den fortsatta dialogen, kan bidra till större trygghet i ett läge som annars präglas av osäkerhet.

Ett professionellt bemötande, tillsammans med tydlig information om vad lagen säger, skapar bättre förutsättningar för en trygg och korrekt hantering för båda parter.

Har du en fråga till Fastighetstidningens expertpanel? Skicka den till fragaexperten@fastighetstidningen.se