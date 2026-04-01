I Stockholm, Malmö och Göteborg uppger omkring 30 procent av kvinnorna att de själva, eller någon de känner, har stannat kvar i en avslutad relation till följd av en pressad bostadsmarknad. I övriga landet är motsvarande andel 22 procent.

Undersökningen visar också att drygt 16 procent av kvinnorna i storstäder har erfarenhet av att skjuta upp familjebildning. I resten av Sverige ligger siffran på 13 procent.

[ Annons ]

– Vår undersökning visar tydligt, och nedslående, att problemen på bostadsmarknaden i allra högsta grad påverkar våra livsval. Att så pass många kvinnor som 3 av 10 har erfarenhet av eller känner någon som fortsätter bo med sin partner på grund av bostadssituationen kan inte annat än beskrivas om bedrövligt, säger Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna.

Hon hoppas nu att de nya bolånereglerna, som börjar gälla den 1 april, ska få en positiv effekt. Reglerna innebär bland annat sänkt kontantinsats och slopat amorteringskrav.

– De som separerar kan få det lättare att flytta när kontantinsatsen och det andra amorteringskravet slopas. Priserna kan stiga, men det innebär ju också att den bostad som paret som separerar säljer betingar ett högre försäljningspris, säger Claudia Wörmann.