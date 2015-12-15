För fem år sedan satte Riksbyggen målsättningen att bygga runt 5 000 nya bostäder varje år. Under 2024 färdigställde Riksbyggen 890 bostäder, en lägre siffra jämfört med tidigare år sedan luften till stor del gått ur marknaden.

– Vi var ändå optimistiska, särskilt under hösten då räntorna kom ner, men sedan kom Trumps tullstök och slängde in grus i maskineriet. Det har skapat ekonomisk osäkerhet hos hushållen, säger Johanna Frelin.

Inför hösten och vintern i år andas hon i alla fall en försiktig optimism.

– Det kommer fler till våra visningar och vi ser ett större intresse. Livet förändras ju hela tiden: som att man träffas eller skiljs, får barn, behöver mindre eller större boende – allt detta pågår och jag tror det finns ett uppdämt behov att göra något åt sin bostadssituation.

Skulle du köpa en bostad i dag?

– Ja, just nu skulle jag det. Ser man på statistiken så har bostadspriserna sjunkit de senaste åren, även hos oss eftersom vi måste följa marknaden. Tror att det är ett bra tillfälle att köpa nu, det kan i längden bli en bra investering.

Under lång tid har Riksbyggen profilerat sig mot unga vuxna som ska få sitt första boende. Johanna Frelin har talat sig varm för att regeringen ska införa startlån (Ungbolån) där staten tar en del av risken och på det sättet underlättar inträdet på? bostadsmarknaden för unga vuxna.

Men den krassa verkligheten är att unga människor ofta inte har det kapitalet som krävs för insatser, om inte föräldrar hjälper till. Så fokus just nu för Riksbyggen är att skapa fler bostäder till äldre.

– Äldre är ofta inte skuldsatta och har ett boende man kan sälja. Man kan säga att vi bygger mot den nischen som går. Vi startar projekt som är seniorboende för 55-plussare och i samarbete med kommuner boenden för personer över 65 år som behöver vård och omsorg. En del är kooperativa hyresrättsföreningar för äldre.

Så ni lämnar de yngre till förmån för de äldre?

– Så kanske man kan uttrycka de, men samtidigt skapar vi flyttkedjor som gynnar yngre bostadsköpare. Om äldre lämnar sin villa och flyttar till våra nya bostäder kan det längre ner i kedjan frigöra en etta till en ung person som vill flytta hemifrån. Vi har också hyrköp av bostadsrätt i ett antal projekt för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Frelin.

Rörelseresultatet 2024 landade på minus 35 miljoner. Året innan var det ner med 421 miljoner.

– Det som påverkar är nedskrivningar av värden i fastigheter och in mark vi äger. Man kan säga att det är orealiserade förluster och den typen av nedskrivningar riskerar vi även i år, säger Johanna Frelin,

Så ni räknar med negativt resultat även 2025?

– Ja, i alla fall mot noll.