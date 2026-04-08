Det blir det andra partiet som förespråkar en svensk variant av behovsstyrd bostadspolitik. Eller social housing om man så vill. Liberalerna har sedan tidigare argumenterat för sin variant, som det valt att kalla behovsbostäder.

Det är i en motion med anledning av regeringens proposition om kommunala hyresgarantier som Amanda Palmstierna, med flera miljöpartister, kräver att staten kliver in och tar en större roll i bostadspolitiken. Särskilt då vad gäller att minska hemlösheten.

[ Annons ]

I motionen pekar miljöpartisterna på hur Sverige sticker ut med en högre andel hemlösa än våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Man lyfter särskilt hur man Finland kunnat se gode effekter av den nationella bostadsstiftelsen, Y-stiftelsen. En bostadssocial verksamhet som grundades 1985, och som numera är den fjärde största hyresvärden i Finland. Y-stiftelsen fungerar genom att förvärva hyreslägenheter utspridda i det befintliga bostadsbeståndet. Lägenheter som fördelas efter behov, och är på så vis ett viktigt verktyg mot hemlöshet. En modell Miljöpartiet alltså vill kopiera till svenska förhållanden.

Frågan om social housing har länge varit tabubelagd i svensk politik. Anser du att det är ett stort steg ni nu tar med förslaget?

– Jag tänker att det egentligen inte är det. Vi har ju redan i princip en form av social housing, även om man inte kallar det för det, i form av att kommuner erbjuder sociala kontrakt. Nu kommer också möjligheten att erbjuda förturer i kommunala bostadsköer till dem som verkligen behöver det. Så vi har redan verktyg för en behovsstyrd bostadstilldelning. Men då är det kommunerna som själva får stå för ansvar och finansiering. Det jag tycker sakas är en modell där staten kan kliva in och ta sitt ansvar, säger Amanda Palmstierna.

På sätt och vis liknar Miljöpartiets förslag i mångt och mycket de sociala kontrakt som redan finns och praktiseras.

– Men dagens sociala kontrakt är väldigt inriktade på missbruksproblematik, eller andra typer av sociala problem kopplat till bostadsmarknaden. Med tanke på hur mycket exempelvis vräkningar beroende enbart på att man inte har råd att betala hyran har ökar, ser vi ser att man behöver ta ett mer strukturellt grepp på bostadsmarknaden, säger Amanda Palmstierna.

Miljöpartiet föreslår att en styrgrupp inrättas vid Statens Bostadsomvandling som ska omfatta representanter från både stat, kommun, ideell och kommersiell bostadssektor. Centralt i förslaget är att lägenheterna ska ingå i fastigheter med vanliga kontrakt, så att det inte orsakar segregation.

Motionen tar även upp ett annat förslag från den särskilda utredaren Karolina Skogs, på den tiden Miljöpartistisk riksdagsledamot, utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning från 2022. Det att införa en reglering av kraven en hyresvärd får ställa på en ny hyresgäst. I motionen argumenterar man för att bidrag ska räknas som inkomst när det gäller att uppnå kraven som en hyresvärd kan ställa.

– Vi vill också gå vidare med utredningens förslag att tillsätta en bostadskommission som kan samla alla parter kring bordet, både stat, kommun, region, bostadssektor och idéburen sektor. Man behöver sätta sig ner och släppa de röda skynken som varit, för att i stället fokusera på lösningarna som kan ta oss ett steg framåt, säger Amanda Palmstierna.

Det beror såklart på valresultatet i september, men märker du något även hos andra partier att driva på i dessa frågor?

– Jag tycker att det finns gehör för att minska och förebygga vräkningar och för att komma till rätta med hemlösheten. Sen är det olika syn från olika partier vilka verktyg som behöver användas.