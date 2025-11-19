När Fastighetstidningen träffade Anders Frisell i april i år hade han bara suttit i vd-stolen någon vecka. Då trodde han att det kan krävas några månader för att bli mer trygg i rollen och ett år innan han är riktigt varm i kläderna.

När vi talas vid sju månader senare säger han att det tagit mycket tid att sätta sig in alla delar och att lära känna alla medarbetare. Under hans första tid som vd har bolaget även hunnit växa rejält, med förvärvet Källfelt Nyggnads, 1 350 bostäder och 68 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

– Det har varit otroligt mycket jobb med att integrera ihop de två bolagen, vilket blev klart den 1 oktober i en ny gemensam organisation. Nu är vi ett större gäng med de 35 medarbetarna som kom från Källfelt, men som nu är ”stenaiter”, säger Anders Frisell.

Stena Fastigheters huvudkontor ligger vid Masthuggskajen och på sin väg till och från jobbet kan Anders Frisell följa halvöns utveckling, som när allt är klart ska rymma 1 300 bostäder och cirka 160 000 kvadratmeter kontorsyta. Total samverkar ett tiotal fastighetsbolag i projektet. Stena Fastigheters del är 350 bostäder och runt 30 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

Det är ett bättre ränteläge och vi ser att hyresgäster efterfrågar moderna och effektiva kontorsytor

Med tanke på att vakansgraden för kontor ökat i Göteborg (mellan 11,5 och 12,5 procent) är förstås den stora utmaningen att få allt uthyrt.

– Nu är det lång tid kvar innan det kommer att stå klara till inflyttning. Vi ska förhoppningsvis komma i gång med bygget andra kvartalet 2026 och fullt färdigt blir det kanske 2029, säger Anders Frisell.

Flaggskeppet i Masthuggsprojektet är ett 24 våningar högt kontorshus som fått namnet Ancora, ankare på latin. Ett passande namn som kopplar till hamnen och Stenas rederiverksamhet.

Anders Frisell är försiktigt optimistisk till att hyresmarknaden i staden kommer att återhämta sig när Ancora står klart.

– Jag är mer positivt i dag än när jag tillträdde som vd. Det är ett bättre ränteläge och vi ser att hyresgäster efterfrågar moderna och effektiva kontorsytor, säger Anders Frisell.

Vakansgraden för kontor hos Stena Fastigheter i Göteborg är 5 procent. Det tyder på att man har bra fastigheter i attraktiva lägen.

– Nu har det tillkommit fler kontorsfastigheter än marknaden kan svälja, vilket sätter press på hyresmarknaden. Varken vi eller annan aktör har kunnat omförhandla till högre nivåer. För vår del har vi inte behövt sänka några hyror för att behålla hyresgäster, våra hyror har följt indexuppräkningen, säger Anders Frisell.

Där har vi duktigt folk som lyckas få lägenheterna uthyrda

De 350 bostäder som ska byggas på den nya halvön räknar han med att det blir rusning efter trots höga hyror. Centralt läge, med utsikt över vatten, är folk beredda att betala för.

– För det vi bygger i andra områden, som Ekebäckshöjd, måste man jobba rätt hårt med uthyrningsprocessen och där har vi duktigt folk som lyckas få lägenheterna uthyrda.

Anders Frisell konstaterar att nyproduktion i dag, med höga kostnader och presumtionsförhandlade hyror, är en marknad med små marginaler.