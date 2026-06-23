Enligt en kartläggning från SBAB kan en 27-åring med medianinkomst nu köpa en genomsnittlig etta i majoriteten av de största kommunerna. Förklaringen stavas till stor del höjt bolånetak. Granskningen utgår från det genomsnittliga bostadsrättspriset för en etta och medianinkomsten för var och en av landets 25 största kommuner.

Sedan den 1 april i år krävs endast 10 procents kontantinsats för att beviljas bolån. Det innebär att köpare av en bostad värd två miljoner kronor behöver 100 000 kronor mindre i eget kapital. Med 15 procent i kontantinsats kan 27-åriga män med medianinkomst efterfråga en genomsnittlig etta i 23 av landets 25 största kommuner. Motsvarande siffra för kvinnor är 19 kommuner.

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En lägre kontantinsats leder till marginellt större lån och även högre ränteutgifter. När motsvarande kartläggning görs med 10 procents kontantinsats i stället för 15 är resultatet i stort sett detsamma. Det är bara i en kommun, Malmö, som den extra räntekostnaden gör att medianinkomsten för kvinnorna inte längre är tillräcklig för att bära lånet.

– I jämförelse med tidigare liknande undersökningar är detta ett, minst sagt, positivt besked, även om kvinnor fortfarande ligger en bit efter männen. Att unga nu kan efterfråga en etta i så många kommuner beror bland annat på en relativt svag boprisutveckling, lägre amorteringskrav och högre disponibla inkomster, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Undantagen är Stockholm och Lund, där prisnivån är för hög för att medianinkomsten ska räcka. Trots det höjda bolånetaket har priserna inte dragit iväg under våren.

Linda Hasselvik menar att trots att man normalt sett har en säsongsmässigt relativt stor prisökning under våren och bolånetaket höjts har priserna på lägenheter utvecklats svagt.

– Möjligen kan oro för krisen i Mellanöstern, inflationsoro och Riksbankens räntesvar på det maskera en positiv priseffekt av de ändrade bolånereglerna. Men, som vi lyft i tidigare sammanhang är det få som väljer att maxbelåna sig och då bör inte lättnaderna i bolånereglerna ha någon stor effekt på bostadspriserna, säger hon.