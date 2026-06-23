Stena Fastigheter startade sin första sommarskola i Göteborg sommaren 2024. Sedan dess har satsningen vuxit, och i år finns de kostnadsfria sommarskolorna i fyra städer: Göteborg, Stockholm, Malmö och Landskrona. Totalt deltar mer än 200 elever i mellan- och högstadiet.

Intresset är störst i Hermodsdal i Malmö, där söktrycket inför sommaren var så högt att bolaget valde att mer än dubbla antalet platser, från 30 till 72. På skolan finns förutom lärare även byggingenjörer, läkare, entreprenörer och fotbollsproffs, med fokus på studieteknik, ledarskap och AI.

[ Annons ]

– Vi ser hur sommarskolorna gör skillnad i barn och ungas vardag, de kommer tillbaka med bättre självkänsla, starkare kunskaper och nya vänner. Därför har vi valt att skala upp satsningen till fler städer och fler elever, säger Cecilia Fredholm Vaarning, chef hållbara affärer på Stena Fastigheter.

I Göteborg drivs sommarskolan Sommarhjältarna vid Bjurslättsskolan i Lundby och Utmarksskolan i Kortedala. Undervisning i svenska och matematik varvas med simning, författarbesök och studiebesök. Bolaget har också ett samarbete med Göteborgs stad där Stena Fastigheters sommarjobbare fungerar som läsförebilder för barn på fritids inför höstterminsstarten.

I Stockholm finns sommarskolan i Skärholmen med 30 platser för högstadieelever från fyra av stadsdelens skolor. Upplägget inkluderar ett dokumentärfilmsprojekt i samarbete med Röda korsets folkhögskola, där unga skildrar sitt eget område. I Landskrona bedrivs en robotskola på Pilängsskolan med 30 platser för mellanstadieelever och fokus på teknik och matematik.

– Vi satsar på sommarskolor för att barn ska få en bra start på högstadiet och i förlängningen bidra till en högre gymnasiebehörighet. Att så många frivilligt söker sig till våra sommarskolor säger mycket om barnens ambitioner och vilja. De vill utvecklas, även på sommarlovet, säger Cecilia Fredholm Vaarning.