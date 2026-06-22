Alla svar Positionsöversikt Jämför partier

Alla teman Hyresmarknaden Fri hyressättning Rimliga hyror Bostadsbidraget Ägt vs hyrt Segregation Trygghet Departement

Alla teman Hur ser ni på hyresmarknaden? Fri hyressättning i nyproduktion? Hur skapa bostäder till rimliga priser? Bostadsbidragets roll? Öka ägt boende vs hyrt? Segregerade bostadsområden? Trygghet i bostadsområden? Vilket departement för bostadsfrågor?

Alla partier V S MP C L M KD SD

Alla åtta partier är överens: hyresmarknaden fungerar inte. Oenigheten handlar om varför – och vad man vill göra åt det.

Välj ett enskilt parti för att se alla dess svar fråga för fråga.