Inför riksdagsvalet 2026 har Fastighetstidningen frågat samtliga riksdagspartier om deras syn på hyresmarknaden, bostadsbyggandet, tryggheten i bostadsområden och vägen till fler bostäder med rimliga kostnader.
Frågorna vi ställde var:
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Hur ser ni på den nuvarande hyresmarknaden för bostäder?
Är ni för fri hyressättning i nyproducerade hyresbostäder?
Hur vill ni skapa bostäder till rimliga priser och hyror?
Hur ser ni på bostadsbidragets roll i bostadspolitiken?
Vill ni öka det ägda boendet i förhållande till det hyrda?
Vad vill ni göra åt segregerade bostadsområden?
Vad är viktigast för att öka tryggheten i bostadsområden?
I vilket departement anser ni bostadsfrågorna hör hemma?
Svaren visar både tydliga ideologiska skillnader och vissa gemensamma nämnare. Här hittar du alla svar och har möjligheten att jämföra partierna mot varandra.
Alla åtta partier är överens: hyresmarknaden fungerar inte. Oenigheten handlar om varför – och vad man vill göra åt det.
Välj ett enskilt parti för att se alla dess svar fråga för fråga.
Tre frågor delar partierna tydligast. Klicka på ett parti för att läsa dess fullständiga svar på den frågan.
Fri hyressättning i nyproduktion
Är ni för fri hyressättning i nyproducerade hyresbostäder?
Vägen till fler bostäder
Hur vill ni skapa bostäder till rimliga priser och hyror?
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Vägen till fler bostäder
Hur vill ni skapa bostäder till rimliga priser och hyror?
Ägt kontra hyrt boende
Vill ni öka det ägda boendet i förhållande till det hyrda?
Välj två partier och bläddra genom frågorna för att jämföra deras svar direkt.
Parti 1
Parti 2
Källa: Fastighetstidningens valenkät 2026. Svaren är partisvar inlämnade till redaktionen.