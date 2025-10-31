Läsarfråga:

En hyresgäst säger att hon tror att det finns radon i lägenheten. Men vi gjorde en radonmätning i hela fastigheten för bara ett år sedan, och halterna låg under gränsvärdet. Är vi som fastighetsägare skyldiga att mäta igen?

Svar:

Tack för din fråga!

Det korta svaret är nej, du behöver inte göra en ny mätning varje gång någon misstänker eller oroar sig för att det finns radon i fastigheten. Har du en färsk och tillförlitlig mätning – gjord enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer – så gäller den.

Däremot ingår radonmätning i din egenkontroll som fastighetsägare. Det innebär att du är skyldig att ha rutiner och kontroller på plats för att förebygga ohälsa. I dag finns det inga lagkrav som säger hur ofta du behöver genomföra en radonmätning, men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man mäter var tionde år eller när det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten. Det kan till exempel vara att ett nytt ventilationssystem har installerats, eller andra åtgärder som förändrar inomhusklimatet.

Viktigt att tänka på om du väljer att genomföra en ny radonmätning är att den utförs under eldningssäsongen, som infaller mellan 1 oktober och 30 april. Det är också viktigt att radondosorna beställs från ett ackrediterat mätlaboratorium, och att en långtidsmätning pågår i minst två månader.

I flerbostadshus ska radonmätning normalt utföras i samtliga lägenheter på bottenvåningen, samt i minst 20 procent av övriga lägenheter i varje huskropp. Mätningen bör även omfatta minst en lägenhet per våningsplan. I varje utvald lägenhet ska minst två mätdosor placeras ut.

Om mätningen visar att radonhalten är för hög kan du i ett första steg själv vidta ett par åtgärder. Till exempel kan du kontrollera ventilationen i den lägenhet som uppvisar för höga halter. I vissa fall kan de boende ha råkat stänga igen ventilationen. Du kan också kontrollera tätningen kring golvbrunnar och rördragningar i källaren. Om dessa åtgärder inte hjälper behöver du kontakta ett företag som specifikt jobbar med radonåtgärder. Dessa företag går bland annat att hitta på Svensk Radonförenings hemsida.

Vi rekommenderar alltid att du spar protokollen från genomförda mätningar, och informerar hyresgästerna om när mätningen gjordes och vilka resultat den gav. Fastighetsägarnas egenkontrollsystem hjälper dig också att hålla kolla på gällande lagar och att upprätta rutiner.

