Greg Clark, gästprofessor i London och Glasgow, är expert på städer och platsutveckling. stadsplanerare över stora delar av världen. En stor del av tiden är han på resande fot som rådgivare åt regeringar, investerare och stadsplanerare runt om i världen.

Han var en av talarna under Platsform Stockholm där visioner och hinder diskuterades för huvudstadens stadsutveckling.

Fastighetstidningen träffar honom dagen efter på Sjöfartshotellet vid Slussen. Han har varit 25 gånger i Stockholm och kan staden och stadens själ rätt väl. Men omdaningen av Slussen, vars planering inleddes för snart femtio år sedan, har gått honom förbi.

Han konstaterar att långa demokratiska processer visserligen kan vara en hämsko, men i grunden är demokratin en framgångsfaktor.

– Sverige och Stockholm har byggt sin styrka och attraktionskraft runt demokratiska värderingar och till stor del under en tid styrd av Socialdemokratin. Med den grunden har ni fått en stark utveckling med ett framgångsrikt näringsliv och samtidigt starka sociala skyddsnät. Tyvärr är det många städer som saknar det sistnämnda, säger Greg Clark.

Stadens styrkor är enligt honom stockholmarnas höga kompetens, att många använder avancerad teknik i sin vardag, att det råder tämligen platta hierarkier och hög grad av jämlikhet.

– Stockholm är staden med flest kvinnor inom entreprenörskap och tror jag även, efter Tel Aviv, staden med flest startups i världen.

Han konstaterar från sin brittiska horisont att bilden av Sverige och Stockholm tyvärr något solkats av rapporter om kriminalitet.

– Och på det så producerar ni massa bra tv-serier som utspelar sig i kriminella miljöer. Det är lite olyckligt att det är den bilden som präglar Sverigebilden.

Det råder inget tvivel om att Greg Clark tror på urbaniseringen och att allt fler kommer vilja bo i större städer. Pandemin var en tillfällig parentes i den utvecklingen. Hans bedömning är att 9,2 miljarder människor, vilket motsvarar nära 90 procent av världens befolkning, kommer att bo i städer år 2080. Sedan bromsar det in på grund av förändrad demografi.

Men det är framför allt i Afrika och i Asien som befolkningstillväxten kommer att ske. Många västländer, inte minst i Europa, kan få krympande befolkningar. Barnbristen https://fastighetstidningen.se/reportage/barnbrist/ som vi skrivit om kan bromsa in tillväxt och bli ett hot mot fastighetsnäringen.

– Man ska komma ihåg att konkurrensen mellan städerna ökar på grund av globaliseringen och ny teknik. Det innebär att Stockholm även konkurrerar med andra större städer, och det handlar inte bara om europeiska städer utan även om städer i andra delar av världen. Städer kan bli utbytbara och förlora sin konkurrenskraft, säger Greg Clark.

Vill Stockholm bibehålla sin position krävs ett starkt ledarskap, inte bara stadens kommunala styre, utan även hos regeringen och företagen i staden.

– Dåligt ledarskap leder till dålig urbanisering som är oplanerad, underresurssatt och likgiltig inför identitet. Då får du städer där människor visserligen har tak över huvudet, men inte inkluderas, och där den ekonomiska tillväxten gynnar få.

Han vet att bostadsfrågan är kritisk i Stockholm och betonar att en stad inte enbart kan se till att de som har mycket pengar får tillgång till bostäder.

– Det som krävs är ett balanserat ekosystem med olika typer av bostäder: marknadsprissatta bostäder, subventionerade bostäder, kooperativa bostäder och hyresbostäder. Här finns fungerande modeller från Wien, Singapore och Helsingfors.

Och så tillägger han:

– Bostäder måste betraktas som kritisk samhällsinfrastruktur inte som en handelsvara.

Nu är det inte alla stockholmare som jublar över att staden växer, att kvarter förtätas och grönområden byggs bort?

– Det är inte givet att utvecklingen måste ske i förtätning och högre hus, utmaningen för Stockholm som för många andra städer är att kunna bygga mindre områden som dock inte tappar i attraktivitet, det som byggdes i Sveriges miljonprogram uppfattar jag mer som sovstäder.

Här nämner Greg Clark Milano som en stad där man lyckats skapa olika stadsområden som var och en har levande kvarter med utbud som gör att folk inte har ett behov att åka in till de centrala delarna. Om det går att göra något liknande i Stockholm är han osäker på.

– Ni har väl utbyggd kollektivtrafik som gör att man snabbt kan ta sig in till centrala delar. Men frågan om en tätare och större stad är till syvende och sist något stockholmarna får välja. En stad som inte är konkurrenskraftig med högre arbetslöshet riskerar att inte vara attraktiv för någon. Det är en balansgång att gå, säger Greg Clark innan han hastar i väg till ett möte med Stockholms Handelskammare.