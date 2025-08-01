Alecta Fastigheter uppför en multiarena som möjliggör en rad olika aktiviteter och bidrar till mer rörelse och liv i området vid Stinsen i Södra Häggvik norr om Stockholm.

– Som långsiktig fastighetsägare är vi glada att kunna skapa värde för människor här och nu. Genom att aktivera platsen i ett tidigt skede kan Stinsen gå från en passiv parkeringsyta till en levande mötesplats full av aktivitet. Samtidigt ger arenan oss viktiga lärdomar inför den fortsatta utvecklingen av Stinsen och Södra Häggvik, säger Maria Börtemark, chef för stadsutveckling på Alecta Fastigheter.

[ Annons ]

Multiarenan Stinsen, som den döpts till, byggs av Alecta Fastigheter på egen mark, men kommer att drivas av Sollentuna kommun. I samarbete med det lokala föreningslivet planerar kommunen att arrangera öppna och lättillgängliga aktiviteter för barn, unga och övriga invånare. Man riktar sig särskilt mor grupper som i dag är mindre aktiva, såsom tjejer och barn som inte deltar i föreningsidrott.

– Med den nya multiarenan skapar vi ett tryggt alternativ till stillasittande framför skärmar. Här kan barn och unga samlas naturligt, röra på sig och bygga gemenskap, säger Thomas Nyman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Arenan, som anläggs på den befintliga parkeringsytan, kan snabbt anpassas för olika typer av aktiviteter på samma plats. Arenan är även flexibel i bemärkelsen att den flyttas till annan plats. När stinsen står färdigt kan den flyttas till andra platser inom Alecta Fastigheters bestånd.

[ Annons ]

Arenakonceptet är utformat av European Sports Group, initiativtagaren bakom visionen ”Idrott för alla”, en satsning som syftar till att skapa inkluderande och inspirerande mötesplatser för människor i alla åldrar. Bland de engagerade profilerna finns den tidigare tennisstjärnan Magnus Norman och hockeylegendaren Jörgen Jönsson.

– Vi vill bidra till att skapa trygga samlingsplatser där människor kan må bra, både fysiskt och psykiskt. Vår drivkraft är att alla ungdomar, oavsett bakgrund, ska få möjlighet att prova olika idrotter och hitta rörelseglädje, säger Lars Månsson, grundare av European Sports Group.