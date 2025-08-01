Hur ska Sverige realisera potentialen i Fehmarn Bält-förbindelsen?

Räkna inte med att frågeställningen dyker upp i partiledardebatterna. Det trots att många menar att det är en tillväxtfråga med magnitud av minst bästa sändningstid.

Centerpartisten Niels Paarup-Petersen hade i alla fall kunnat debattera med samma emfas som när han kallade Socialdemokraterna ”dumma i huvudet” för att inte ha tagit strid mot tonårsutvisningarna. I denna fråga uttrycker han sig inte fullt så drastiskt om andras tillräknelighet.

– Men jag har haft folk här på besök som utbrustit: Är Danmark så här nära!? Det är ett problem att många inte förstår hur sammanbundna vi är.

Niels Paarup-Petersen menar att det är ett misstag att betrakta vad som sker 40 meter under ytan i sundet mellan danska Lolland och tyska Fehmarn som något som enbart berör dessa länder.

– Fehmarn Bält-förbindelsen ritar om hela den nordeuropeiska geografin på många sätt.

Saken är tämligen underrapporterad i svensk media, inte heller någon het politisk potatis. Som Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd konstaterar.

– Det ett ganska brett intresse från politiska partier regionalt och hos de södra riksdagsrepresentanterna när det gäller Fehmarn Bält-förbindelsen. Men tyvärr fastnar det när det väl kommer upp till Stockholm och riksdagen och regeringens korridorer.

Finns det en politisk konfliktlinje, så går den inte mellan höger och vänster. Snarare mellan nord och syd – eller nord och mitt (med full kunskap om att Stockholm ej är geografisk mitt).

– I nuläget ses Fehmarn Bält i mångt och mycket som ett ’litet’ regionalt projekt i stället för en nationell satsning, vilket hämmar potentialen när möjligheterna inte antas gälla för hela Sverige.

Det konstaterade Ola Yndeheim, chef investeringsbefrämjande och etablering i Malmö stad, i samband med att Fastighetstidningen intervjuade fastighetsbolag och andra aktörer i anslutning till en rapport från Fastighetsägarna Syd om Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse.

Hur stor betydelse det verkligen kommer att ha är svårt att sätta siffror på. Men i Trafikverkets rapport ”Systemanalyser med fokus på godstrafik” konstateras att Malmbanan mellan Kiruna och Narvik har Sveriges största godsflöde på järnväg mätt i vikt. Men sträckan Mjölby-Malmö–Köpenhamn-Hamburg dominerar när godsflödena mäts i kronor.

Många har tagit båtturen på 45 minuter, exklusive väntan i kö, mellan Rödbyhamn och Puttgarden. När tunneln öppnar kommer en resa med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg minska från dagens 4,5 timmar till 2,5 timmar totalt. Ännu större skillnad innebär det för godstrafiken, som inte längre behöver ta omvägen över Jylland.

Där är de flesta bedömare överens om att det kommer påverka infrastrukturen i hela Sverige. Dock är det såklart södra Sverige som har allra mest att vinna.

– Med Fehmarn Bält-förbindelsen kommer vi att ha huvudstäderna och de näst största städerna i tre länder på ett avstånd inom fem timmar. Lättillgängligheten kommer att göra etableringen av huvudkontor här i regionen intressant och föra med sig en hel del arbetstillfällen. Men även för många av de som inte kommer att arbeta på den svenska sidan kan den mest intressanta bostadsmarknaden lika väl vara här, sammanfattar Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg på Fastighetsägarna Syd.

2022 beslutade regeringen att stoppa planerna på nya stambanor för höghastighetståg. Trafikverket konstaterade att det skulle få stora konsekvenser, inte minst efter Fehmarn Bältförbindelsens öppnande skulle flera sträckor snart nå sitt kapacitetstak. Särskilt Södra stambanan är en flaskhals. Regeringen har gett klartecken till två nya spår på en av de hårdast trafikerade sträckorna från Lund till Hässleholm – klart först efter 2040. ”En undertryckt efterfrågan på flera miljoner ton per år” som det heter i Trafikverkets rapport.

Frågar man politiker i Skånes valkretsar är det en satsning överst på de flestas lista.

Därefter varierar prioriteringarna något beroende på vem man frågar. Men i princip är man överens. Utbyggnad och modernisering av E6:an, och att utöka spårkapaciteten mellan Malmö och Helsingborg, är några av de vanligaste kraven.

Vänsterpartisten Malcolm Momodou Jallow betonar grön omställning. (Intervjun gjordes innan han avträtt sitt uppdrag. Men Vänsterpartiet Skåne låter meddela att man står bakom åsikterna).

– Fehmarn Bält är ett historiskt tillfälle att styra om transporter från väg till järnväg. Men då måste Sverige investera annars kommer godset fortsätta hamna på lastbil i stället för på räls.

Socialdemokraten Niklas Karlsson lyfter in ett totalförsvarsperspektiv och pekar på hur infrastruktursatsningar i regionen skapar redundans och resiliens.

Moderaten Peter Ollén pekar på möjligheter till nya investeringar.

De skulle förmodligen inte ha det minsta svårt att styra upp en gemensam plan för infrastruktursatsningar de närmaste åren. Här bör det dock inflikas att det mesta redan finns med i Trafikverkets planer – dock på ganska lång tidshorisont.

– Det är ingen hemlighet att jag varit starkt kritisk till den senfärdighet som präglat hela denna process. Man kan konstatera att avståndet mellan Skåne och Stockholm emellanåt är ganska långt. På regional nivå är vi tämligen överens. Men med stort fokus på Stockholm- och Uppsala-regionen när det gäller infrastruktursatsningar upplever många att Skåne är styvmoderligt behandlat, säger Kristdemokraten Torsten Elofsson.

Han bifogar sin korta analys med viss syrlighet.

– Stockholm kämpar för att bli Capital of Scandinavia, och det finns väl en uppenbar konkurrens med Köpenhamn som inte alltid är uttalad.

Det är din partikollega Andreas Carlson som är infrastrukturminister…

– Här går vi isär. Vi har nog egentligen samma syn på vad som behöver göras. Men jag tycker att det är en för långsam process, säger Torsten Elofsson.

Samma typ av geografisk gardering gör socialdemokraten Niklas Karlsson redan i tredje meningen på telefon.

– Jag betonar att jag nu uttalar mig som företrädare för S i Skåne.

Det innan har han hunnit säga:

– Det är bekymmersamt och anmärkningsvärt att vi vaknat så sent. Detta är en av de viktigaste investeringarna som vi slipper betala för.

Han menar alltså att det mesta och viktigaste görs av Tyskland och Danmark.

Du menar att regeringen inte gör tillräckligt. Men finns det i ditt eget partis planer?

– Vi vill göra större satsningar än vad det görs nu. Men ser jag på det som skåning måste jag konstatera att med det som nu ligger på bordet (S-bordet alltså), så tar man inte tillräcklig stor hänsyn till vad som sker här och den potential som finns, säger Niklas Karlsson.

Malcolm Momodou Jallow pekar på en lösning.

– Återinvestera Öresundsbrons intäkter i regionen. Detta är ett helt rimligt krav. Det är ohållbart att en av norra Europas mest strategiska regioner inte får del av vinsterna från en bro som i praktiken utgör en nationell ekonomisk motor.

Här skulle han kunna skriva den troligen första gemensamma V-KD-M-motionen. Både Torsten Elofsson och Peter Ollén lyfter denna finansieringslösning.

– Danskarna lägger också mega-projekt i bolag som tar upp lån på marknaden mot en statlig kreditgaranti. Om man som vi lägger det på Trafikverket duttas det hit och dit eftersom alla ska ha sin bit av kakan, säger Torsten Elofsson.

Utredaren Claes Norgren föreslog strax innan jul att investeringar ska kunna projekteras och byggas av någon annan än Trafikverket, till exempel genom offentlig-privat samverkan (OPS) eller genomförande i bolagsform.

Frågar man regionens fastighetsägare ser man främst en ökad efterfrågan på fastigheter kopplade till turism (hotell, besöksmål och restauranger) och på andra plats logistikfastigheter. Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef, tillika vice vd, på Wihlborgs kan konstatera att över 50 000 människor redan har sin arbetsplats i bolagets lokaler i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Värdena skiljer sig, men mätt i kvadratmeter är man lika stora på båda sidor sundet.

– Med Fehmarn Bält-förbindelsen tillkommer ytterligare en dimension, som stärker tillgängligheten i en region där täthet, infrastruktur och en öppen arbetsmarknad är avgörande, något som direkt gynnar vår verksamhet och de möjligheter vi kan skapa här.